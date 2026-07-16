Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 17:36

Корейский автопроизводитель зарегистрировал товарные знаки в России

Компания Hyundai зарегистрировала четыре товарных знака в России

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Корейская компания Hyundai зарегистрировала четыре товарных знака в России, следует из базы Роспатента. В 2024 и 2025 годах фирма подала заявки на регистрацию знаков с логотипами Genesis и Hyundai. В июле 2026 года ведомство одобрило их регистрацию.

Теперь компания имеет право осуществлять в России ремонт и техническое обслуживание автомобилей, продажу топливных насосов и предоставлять цифровые услуги. Кроме того, Hyundai может заниматься приготовлением еды и напитков.

Ранее сообщалось, что глобальные продажи трех крупнейших немецких автоконцернов во втором квартале 2026 года продемонстрировали отрицательную динамику: Volkswagen потерял 8,6%, Mercedes-Benz — 8%, BMW — 4,9%. Наиболее критическое падение зафиксировано на китайском рынке, где реализация автомобилей этих марок в период с апреля по июнь сократилась не менее чем на 30%.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует закрыть четыре завода в Германии к 2031 году. Компания готовит масштабную программу сокращения расходов на фоне кризисной ситуации.

Читайте также
Огородные черви год мучили дачницу под видом обычной боли в суставах
Общество
Огородные черви год мучили дачницу под видом обычной боли в суставах
Следствие вскрыло в «Эксмо» ЛГБТ-ячейку по продвижению запрещенных книг
Общество
Следствие вскрыло в «Эксмо» ЛГБТ-ячейку по продвижению запрещенных книг
Баклажаны по-корейски — вот мой новый хит-рецепт: чеснок и соевый соус творят чудеса
Общество
Баклажаны по-корейски — вот мой новый хит-рецепт: чеснок и соевый соус творят чудеса
Вместо того чтобы бежать на рынок за корейскими салатами, делаю эту закуску. Мариную черемшу и морковь — аромат невероятный
Общество
Вместо того чтобы бежать на рынок за корейскими салатами, делаю эту закуску. Мариную черемшу и морковь — аромат невероятный
Hyundai решила отозвать около 100 тыс. машин из США
США
Hyundai решила отозвать около 100 тыс. машин из США
Общество
Корея
Hyundai
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия начала расследование по связям Сийярто с Россией
В российском регионе выписали пострадавших от атаки дронов
Подросток лишился части мозга и глаза после подработки на причале Невы
Российские «Герани» стали сюрпризом для украинского сухогруза
Руководство взорванного на Украине склада боеприпасов задержали
«Антиплагиат» зафиксировал рекордное число работ с ИИ-текстом у студентов
Россиянка угрожала полуторагодовалому сыну, приставив ему нож к шее
Огородные черви год мучили дачницу под видом обычной боли в суставах
Месси выйдет против футболиста, которого лично искупал почти 20 лет назад
Диетолог раскрыла, какая красная рыба больше всего насыщена жирами
Таксист отказался вести ветерана-инвалида
Во Франции готовят режим экономии из-за дефицита бюджета
Дом как личный отель: секреты атмосферы премиального комфорта
Триумф Месси, признание Тухеля: как прошел матч Англия — Аргентина
Украинцы засыпали Зеленского оскорбительными подарками
«Поспешила»: Волочкова о восстановлении после травмы
Школьница жестоко расправилась с родственниками из-за конфликта по учебе
Более 200 человек пострадали в давке на религиозном фестивале
Следствие вскрыло в «Эксмо» ЛГБТ-ячейку по продвижению запрещенных книг
Стало известно, о чем украинская разведка предупреждала Федорова
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.