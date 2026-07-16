Корейский автопроизводитель зарегистрировал товарные знаки в России Компания Hyundai зарегистрировала четыре товарных знака в России

Корейская компания Hyundai зарегистрировала четыре товарных знака в России, следует из базы Роспатента. В 2024 и 2025 годах фирма подала заявки на регистрацию знаков с логотипами Genesis и Hyundai. В июле 2026 года ведомство одобрило их регистрацию.

Теперь компания имеет право осуществлять в России ремонт и техническое обслуживание автомобилей, продажу топливных насосов и предоставлять цифровые услуги. Кроме того, Hyundai может заниматься приготовлением еды и напитков.

Ранее сообщалось, что глобальные продажи трех крупнейших немецких автоконцернов во втором квартале 2026 года продемонстрировали отрицательную динамику: Volkswagen потерял 8,6%, Mercedes-Benz — 8%, BMW — 4,9%. Наиболее критическое падение зафиксировано на китайском рынке, где реализация автомобилей этих марок в период с апреля по июнь сократилась не менее чем на 30%.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует закрыть четыре завода в Германии к 2031 году. Компания готовит масштабную программу сокращения расходов на фоне кризисной ситуации.