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06 августа 2026 в 00:14

В Грузии начали расследование из-за публикаций о россиянах в соцсетях

СГБ Грузии начала расследование о фейках про плохое обращение с туристами из РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело из-за публикаций в социальных сетях о якобы плохом обращении с российскими туристами, сообщили в пресс-службе СГБ. Ведомство считает, что речь идет о дискредитирующей информационной кампании, которая ведется из-за рубежа и наносит ущерб государственным интересам и экономике страны.

Расследование ведется по статье о саботаже, уточнили в СГБ. Также в ведомстве заявили, что устанавливают организаторов кампании, ее участников и источники финансирования.

По данным спецслужбы, в соцсети X фейковые пользователи распространяли сообщения о том, что российских туристов якобы оставляли в лесу и портили заказанную ими еду в ресторанах. В СГБ добавили, что эта дезинформация публиковалась одним из зарубежных онлайн-СМИ.

Ранее мужчина в грузинском регионе Кахетия ворвался в номер отеля и ударил российскую туристку. Она получила травмы лица и кровотечение. По словам пострадавшей, злоумышленник избил ее из-за русской речи.
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