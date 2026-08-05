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05 августа 2026 в 18:25

В Госдуме высмеяли Вайкуле после угроз стрелять из автомата в россиян

Депутат Шолохов назвал угрозы Вайкуле стрелять в россиян привлечением внимания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Угрозы певицы Лаймы Вайкуле, которая намерена «взять в руки автомат» и стрелять в россиян в случае якобы нападения РФ на Латвию, являются не более чем попыткой привлечь к себе внимание, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он отметил, что для подобной категории людей громкие высказывания служат единственным способом напомнить о себе. По его мнению, бравада Вайкуле быстро испарится, как только возникнет реальная необходимость отвечать за собственные слова.

Немножко «страшно», конечно, от такого бойца, как Вайкуле. Эта певица относится к категории людей, у которых готовность [воевать] быстро пропадет в случае, если нужно будет реально отвечать за сказанное. Вайкуле поступит так же, как Максим Галкин (шоумен, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) или его супруга Алла Пугачева: сначала уедет куда-нибудь, а потом оттуда продолжит рассказывать, как поступила бы, если ей дали бы возможность [повоевать]. С точки зрения громкости заявления — да, на один день про нее вспомнили. Она и этому рада. А то, что она абсолютно неблагодарная, — это и так понятно. Певица просто пытается привлечь внимание к себе, это средство для ее существования, — высказался Шолохов.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Вайкуле показала свою истинную сущность, изъявив желание «взять в руки автомат» и отправиться воевать против россиян. По его словам, исполнительница продвигает антироссийскую повестку Запада, зарабатывая на этом.

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