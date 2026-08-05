Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 18:41

Оперативные службы оценили состояние гендиректора Уралдронзавода

ТАСС: состояние гендиректора Уралдронзавода Ткачука стабильно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный директор Уралдронзавода Владимир Ткачук, пострадавший в результате взрыва автомобиля, находится в стабильном состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. Угрозы для его жизни не выявлено.

Он стабилен. Угрозы жизни нет, — сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативных службах сообщили, что Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля. По данным источников, руководитель предприятия, выпускающего дроны «Упырь», находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что Ткачук был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Сейчас на портале указано, что предпринимателя «подорвали, но он выжил».

До этого в оперативных службах сообщили, что в Свердловской области в результате взрыва автомобиля погиб водитель Ткачука. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.

Регионы
Россия
Урал
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист «Зенита» раскрыл, что может помешать команде выиграть РПЛ
Россияне будут меньше работать, €1 млн нашли в мусорке: что дальше
Судно наехало на матрас с детьми в Ленинградской области
Пик Победы в Киргизии закроют для новичков после смерти россиянки
Машков рассказал о работе с участниками СВО
В Британии заявили об инциденте с танкером вблизи Йемена
Тысячи пользователей столкнулись со сбоями в работе стримингового сервиса
«Настоящая катастрофа»: Санду раскрыла последствия засухи для Молдавии
СК начал расследование атаки дрона на больницу в ДНР
Путин иронично оценил первое место «Единой России» в бюллетене
Подозреваемый в убийстве два года скрывался от правосудия
Украина стала камнем преткновения для политиков Италии
Миляев рассказал о состоянии воздуха после пожара на складе WB под Тулой
Юра Борисов объяснил свое желание сняться в «Битве моторов»
Цены на бензин снизились в 46 регионах России
ЦИК назвала партии с наибольшим числом участников СВО в списках
Зеленский предположил, с чем связано сокращение поставок ракет ПВО
Назван показатель инфляции в России
Небензя объяснил, как Запад подпитывает международный терроризм
Украинский тренер заплатит штраф за русский язык
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.