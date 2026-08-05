Оперативные службы оценили состояние гендиректора Уралдронзавода

Генеральный директор Уралдронзавода Владимир Ткачук, пострадавший в результате взрыва автомобиля, находится в стабильном состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. Угрозы для его жизни не выявлено.

Он стабилен. Угрозы жизни нет, — сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативных службах сообщили, что Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля. По данным источников, руководитель предприятия, выпускающего дроны «Упырь», находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что Ткачук был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Сейчас на портале указано, что предпринимателя «подорвали, но он выжил».

До этого в оперативных службах сообщили, что в Свердловской области в результате взрыва автомобиля погиб водитель Ткачука. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.