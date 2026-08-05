Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 18:51

Россиян предупредили о возможном подорожании кофе во втором полугодии

Аналитик Кабаков допустил подорожание кофе на 5–15% в РФ из-за роста мировых цен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рост мировых котировок на кофе создает давление на рынок, однако в российской рознице изменение цен, скорее всего, произойдет с временным лагом, заявил NEWS.ru директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его оценкам, во второй половине 2026 года кофе может подорожать на 5–15%, причем в разных сегментах динамика будет различаться.

С учетом июльского роста котировок возможна постепенная корректировка цен в России во второй половине года. В базовом сценарии увеличение стоимости кофе может составить около 5–15%, при этом динамика будет различаться по сегментам, — сказал Кабаков.

По его словам, мировой рост цен на кофе создает дополнительное давление на российский рынок, однако прямой и быстрый перенос биржевых котировок в розничные цены маловероятен. Стоимость кофе для потребителей зависит не только от мировых цен на сырье, но и от запасов импортеров, условий контрактов, курса рубля, логистики и внутренних расходов бизнеса, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в июле мировые биржевые котировки на основные сорта кофе — арабику и робусту — выросли до максимума с начала года. Согласно данным Всемирного банка, стоимость робусты за месяц подскочила на 9,1%, достигнув $4,07 (330 рублей) за килограмм, что превышает показатели января.

Экономика
Мир
кофе
цены
сырье
продукты питания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист «Зенита» раскрыл, что может помешать команде выиграть РПЛ
Россияне будут меньше работать, €1 млн нашли в мусорке: что дальше
Судно наехало на матрас с детьми в Ленинградской области
Пик Победы в Киргизии закроют для новичков после смерти россиянки
Машков рассказал о работе с участниками СВО
В Британии заявили об инциденте с танкером вблизи Йемена
Тысячи пользователей столкнулись со сбоями в работе стримингового сервиса
«Настоящая катастрофа»: Санду раскрыла последствия засухи для Молдавии
СК начал расследование атаки дрона на больницу в ДНР
Путин иронично оценил первое место «Единой России» в бюллетене
Подозреваемый в убийстве два года скрывался от правосудия
Украина стала камнем преткновения для политиков Италии
Миляев рассказал о состоянии воздуха после пожара на складе WB под Тулой
Юра Борисов объяснил свое желание сняться в «Битве моторов»
Цены на бензин снизились в 46 регионах России
ЦИК назвала партии с наибольшим числом участников СВО в списках
Зеленский предположил, с чем связано сокращение поставок ракет ПВО
Назван показатель инфляции в России
Небензя объяснил, как Запад подпитывает международный терроризм
Украинский тренер заплатит штраф за русский язык
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.