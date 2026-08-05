Россиян предупредили о возможном подорожании кофе во втором полугодии

Рост мировых котировок на кофе создает давление на рынок, однако в российской рознице изменение цен, скорее всего, произойдет с временным лагом, заявил NEWS.ru директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его оценкам, во второй половине 2026 года кофе может подорожать на 5–15%, причем в разных сегментах динамика будет различаться.

С учетом июльского роста котировок возможна постепенная корректировка цен в России во второй половине года. В базовом сценарии увеличение стоимости кофе может составить около 5–15%, при этом динамика будет различаться по сегментам, — сказал Кабаков.

По его словам, мировой рост цен на кофе создает дополнительное давление на российский рынок, однако прямой и быстрый перенос биржевых котировок в розничные цены маловероятен. Стоимость кофе для потребителей зависит не только от мировых цен на сырье, но и от запасов импортеров, условий контрактов, курса рубля, логистики и внутренних расходов бизнеса, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в июле мировые биржевые котировки на основные сорта кофе — арабику и робусту — выросли до максимума с начала года. Согласно данным Всемирного банка, стоимость робусты за месяц подскочила на 9,1%, достигнув $4,07 (330 рублей) за килограмм, что превышает показатели января.