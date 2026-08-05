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05 августа 2026 в 19:19

Зеленский предположил, с чем связано сокращение поставок ракет ПВО

Зеленский: сокращение поставок ракет ПВО может быть политическим шагом

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совета по национальной безопасности и обороне допустил, что сокращение поставок ракет ПВО от западных партнеров может быть продиктовано политическим решением, передает «Страна.ua». Он не исключил, что европейские лидеры хотят добиться «сговорчивости» Киева.

Возможно, это политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого, — заявил Зеленский.

Ранее руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил, что украинская власть сознательно занижает реальные потери армии, чтобы сохранить темпы мобилизации и не лишиться западной помощи. Он отметил, что ситуация с комплектованием ВСУ остается критической.

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли около 1380 военнослужащих. По данным ведомства, наибольшие потери ВСУ понесли в зоне действия группировки войск «Восток» — свыше 360 бойцов.

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