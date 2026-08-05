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05 августа 2026 в 19:22

ЦИК назвала партии с наибольшим числом участников СВО в списках

Памфилова: 110 участников СВО вошли в списки кандидатов на выборы в Госдуму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В федеральные списки политических партий, зарегистрированных на выборах депутатов Госдумы, вошли 110 участников специальной военной операции, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, больше всего участников СВО включила в свой федеральный список «Единая Россия» — 52 человека. От партии «Родина» зарегистрированы 12 таких кандидатов, от ЛДПР и «Справедливой России» — по 11, от КПРФ — девять, от Партии пенсионеров — семь.

В составе сейчас кандидатов в федеральных списках от партий у нас 110 человек. Это участники, ветераны специальной военной операции, — отметила она.

Памфилова также уточнила, что в списках «Коммунистов России» и партии «Зеленые» представлены по три участника СВО, у «Новых людей» — два. В федеральных списках «Яблока» и Партии прямой демократии таких кандидатов нет.

Ранее Памфилова сообщила Путину, что жеребьевка по распределению мест партий в избирательном бюллетене прошла открыто и прозрачно. Председатель ЦИК также отметила, что на выборах депутатов Госдумы зарегистрировано более 3,1 тыс. кандидатов.

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