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05 августа 2026 в 18:23

Памфилова доложила Путину, как проходила жеребьевка партий в бюллетене

Памфилова: жеребьевка партий в избирательном бюллетене прошла прозрачно

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова доложила президенту России Владимиру Путину, что жеребьевка по распределению мест партий в избирательном бюллетене прошла открыто и прозрачно. Как передает пресс-служба Кремля в МАКСе, она добавила, что на выборах в Госдуму зарегистрировано свыше 3,1 тыс. кандидатов.

Сегодня провели жеребьевку, у нас сформирован бюллетень. Все честно, — заявила глава ЦИК.

Порядок номеров в бюллетене выглядит следующим образом: «Единая Россия» (на прошлых выборах была пятой, теперь первая), «Яблоко» (ранее седьмое), ЛДПР (ранее третья), Партия прямой демократии (новая участница), «Зеленые» (ранее вторые), «Справедливая Россия» (ранее шестая), «Родина» (ранее 13-я), КПРФ (ранее первая), Партия пенсионеров (ранее 14-я), «Коммунисты России» (ранее 10-е) и под номером 11 — «Новые люди».

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что партия «Яблоко», по его мнению, изначально стремится дискредитировать предстоящие выборы 2026 года и страну в целом. Он отметил, что ряд политических сил подписали соглашение о взаимодействии при наблюдении за выборами, однако «Яблоко» к нему не присоединилось. Журавлев также высказался за исключение партии «Яблоко» из предвыборного процесса.

Кроме того, председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин сообщил, что численность избирателей в регионе достигла 6,1 млн человек. Он отметил, что в системе Подмосковья работают 36 тыс. членов участковых избирательных комиссий. По его словам, это делает региональную избирательную систему крупнейшей в России.

Россия
Элла Памфилова
Владимир Путин
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