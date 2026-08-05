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05 августа 2026 в 18:51

Спасшего ребенка подростка из Каспийска наградят

Симоньян: спасший ребенка подросток из Каспийска получит премию Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Подросток из Каспийска, спасший малыша, стоявшего на подоконнике, будет удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна, сообщила в МАКСе главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Решение о награждении принято после того, как история спасения получила широкую огласку.

Дадим ему премию Тиграна, — написала она.

Ранее в Каспийске подросток спас маленького мальчика, стоявшего на подоконнике у распахнутого окна. По словам свидетелей, в квартире в тот момент никого не было. Первой ребенка заметила проходившая мимо женщина и начала звать на помощь — малышу, по ее оценке, было три-четыре года.

Кроме того, в турецком Кемере российский турист из Череповца спас маленькую девочку, которую сильное течение реки уносило вниз. Мужчина выходил на берег и заметил ребенка под водой. Его поступок быстро стал известен в соцсетях.

Также в Москве жительница дома на улице Гурьянова спасла полуторагодовалого ребенка, который без присмотра ушел из частного детского лагеря и оказался на проезжей части. Женщина рассказала, что по пути домой заметила малыша в одних носках, стоящего в луже на внутридворовой дороге прямо перед движущимися автомобилями.

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