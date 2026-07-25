Российский турист спас ребенка в Турции

В турецком курортном поселке Кемер российский турист Данил Левенко из Череповца спас маленькую девочку, которую унесло бурным течением реки, сообщают турецкие издания Beyaz Gazete и Trend Haber. Вскоре турист стал героем социальных сетей.

По данным изданий, мужчина выходил на берег из горной реки в Кемере и заметил под водой девочку, которую течение уносило вниз по реке. Он мгновенно схватил ребенка и вытащил ее из-под воды, после чего тут же передал родителям. Известно, что маленькая девочка не пострадала.

Ранее трех российских туристов, заблудившихся в высокогорье турецкой провинции Ризе, нашли и эвакуировали, сообщили в Генеральном консульстве России. Спасенные граждане находятся в удовлетворительном состоянии, а их жизни и здоровью ничего не угрожает. Дипломаты уточнили, что консульство поддерживает связь с Управлением жандармерии провинции Ризе для уточнения личностей путешественников и получения актуальных данных. При этом официальных обращений от самих туристов или их родственников в ведомство пока не поступало.