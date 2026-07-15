Застрявших в горах Турции россиян спасли после поисков в тумане

Застрявших в горах Турции россиян спасли после поисков в тумане Генконсульство сообщило о спасении заблудившихся в горах Турции россиян

Трое российских туристов, заблудившихся в высокогорье турецкой провинции Ризе, были успешно найдены и эвакуированы, сообщили ТАСС в Генеральном консульстве России. Спасенные граждане находятся в удовлетворительном состоянии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время поисково-спасательная операция турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и подразделений жандармерии завершена. Туристы спускаются по безопасному маршруту в сопровождении сотрудников этих подразделений, — заявили в диппредставительстве.

Дипломаты уточнили, что консульство поддерживает связь с Управлением жандармерии провинции Ризе для уточнения личностей путешественников и получения актуальных данных. При этом официальных обращений от самих туристов или их родственников в ведомство пока не поступало.

Инцидент произошел после того, как туристическая группа разбила лагерь в сложной горной местности. Спустя неделю отдыха путешественники вышли на прогулку и потерялись на участке между плато Амлакит и Джихва. Густой туман усложнил спасательную операцию.

Ранее стало известно, что супруги Филоновы были задержаны в стамбульском соборе Айя-София после того, как мужчина начал вслух читать принесенную с собой Библию. В результате этого инцидента пару доставили в полицию для составления протокола, и сейчас решается вопрос об их выдворении из Турции.

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