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15 июля 2026 в 15:30

Стала известна судьба супругов, доставших Библию в мечети Айя-София

Задержанные за Библию россияне находятся в депортационном центре Турции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Задержанные в стамбульском соборе Айя-София российские граждане пребывают в депортационном центре, сообщили ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле. Дипломаты рассказали, что поддерживают связь с адвокатами, присяжным переводчиком и турецкой стороной.

Находимся в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами. В настоящее время В. С. Филонова и И. А. Филонов находятся в депортационном центре. Управлением по вопросам миграции решается вопрос об их депортации. Держим вопрос на контроле,сообщили агентству.

Ранее появилась информация, что задержанных за чтение Библии супругов из России выдворят из Турции. Известно, что 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь посетили собор Айя-София, расположенный в центре Стамбула. Внутри здания мужчина начал читать вслух принесенную с собой Библию. В итоге супругов доставили в отделение полиции и составили на них протокол.

До этого сообщалось, что Генконсульство России в Стамбуле выясняет обстоятельства задержания россиян в соборе Святой Софии. Управляющий гостиницы, в которой останавливались туристы, не смог сообщить местонахождение гостей, сославшись на законодательство, которое запрещает разглашать информацию о постояльцах третьим лицам.

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