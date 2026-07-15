Стала известна судьба супругов, доставших Библию в мечети Айя-София

Задержанные в стамбульском соборе Айя-София российские граждане пребывают в депортационном центре, сообщили ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле. Дипломаты рассказали, что поддерживают связь с адвокатами, присяжным переводчиком и турецкой стороной.

Находимся в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами. В настоящее время В. С. Филонова и И. А. Филонов находятся в депортационном центре. Управлением по вопросам миграции решается вопрос об их депортации. Держим вопрос на контроле, — сообщили агентству.

Ранее появилась информация, что задержанных за чтение Библии супругов из России выдворят из Турции. Известно, что 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь посетили собор Айя-София, расположенный в центре Стамбула. Внутри здания мужчина начал читать вслух принесенную с собой Библию. В итоге супругов доставили в отделение полиции и составили на них протокол.

До этого сообщалось, что Генконсульство России в Стамбуле выясняет обстоятельства задержания россиян в соборе Святой Софии. Управляющий гостиницы, в которой останавливались туристы, не смог сообщить местонахождение гостей, сославшись на законодательство, которое запрещает разглашать информацию о постояльцах третьим лицам.