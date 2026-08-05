Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 12:24

Обзор сериала «Розы и грехи»: стоит ли смотреть в кино

О чем сериал «Розы и грехи»: семейный ад под видом идиллии О чем сериал «Розы и грехи»: семейный ад под видом идиллии Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Осенью 2025 года на турецком канале Kanal D стартовал проект, который довольно быстро привлек внимание зрителей далеко за пределами Турции. «Розы и грехи» — так перевели на русский язык название Güller ve Günahlar — вышел в момент, когда турецкие драмы уже прочно обосновались в сердцах российской аудитории. Режиссером выступил Денизджан Челик, а сценарий написала Йельда Эроглу. Первый сезон, состоящий из 32 эпизодов, стартовал 11 октября 2025 года и завершился 13 июня 2026 года. Второй сезон сериала «Розы и грехи» уже подтвержден и ожидается осенью 2026 года. На «Кинопоиске» его рейтинг достиг 8.30, а зрители в отзывах о «Розах и грехах» отмечали невероятный эмоциональный накал и актерскую игру главных героев.

О чем сериал «Розы и грехи»: семейный ад под видом идиллии

В центре сюжета — Серхат, состоятельный бизнесмен, который 18 лет прожил с женой Беррак. У них двое детей, просторный дом и внешне безупречная жизнь. Но однажды Серхат замечает, что его жена разговаривает по телефону и обещает кому-то заплатить. Она лжет ему, и он начинает копать. Правда оказывается страшнее любых догадок: Беррак изменяла ему на протяжении многих лет, у нее есть маленькая дочь от другого мужчины и вся эта тайна скрывалась годами. А затем случается трагедия — Беррак падает в бассейн, впадает в кому, и Серхат остается один на один с развалившимся миром.

Поиски правды приводят в стамбульские трущобы, где он случайно встречает Зейнеп — молодую девушку, торгующую цветами на улице. Она смелая, дерзкая, говорит все в лицо и совсем не из его круга. У нее есть диплом учителя, но без опыта никуда не берут. Между ними, вопреки всем обстоятельствам, вспыхивают чувства. Но их любовь сталкивается с препятствиями: разница в возрасте, социальное неравенство, сопротивление отца Зейнеп и, конечно, семейные тайны, которые всплывают одна за другой.

Особое место в сюжете занимает маленькая девочка Кадер. Серхат узнает, что она — дочь Беррак от другого мужчины, и его собственная судьба оказывается тесно переплетена с этой девочкой. Зейнеп, которая изначально просто помогает Кадер, становится для нее настоящей матерью, и эта связь превращается в одну из самых пронзительных линий сериала. Вокруг героев кипят страсти: интриги, предательства, угрозы, похищения и даже убийства. Каждая серия добавляет новые загадки, и зрителю остается лишь гадать, кто на самом деле друг, а кто враг.

Обзор сериала «Розы и грехи»: стоит ли смотреть в кино Обзор сериала «Розы и грехи»: стоит ли смотреть в кино Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актерский состав и создатели сериала «Розы и грехи»: новички, которые стали открытием

Главные роли в сериале «Розы и грехи» исполнили Мурат Йылдырым и Джемре Байсел. Они, по мнению зрителей, не просто играют, а проживают жизни своих героев. Мурат Йылдырым убедительно передает внутреннюю боль и смятение персонажа, который пытается удержаться на краю пропасти. Джемре Байсел показывает невероятную силу духа своей героини, которая борется за свою любовь и за девочку, ставшую ей родной. Их экранный дуэт вызывает искреннее сопереживание, и зрители отмечают, что между актерами чувствуется настоящая химия.

В сериале также снимаются Ойя Унустасы в роли Беррак, Сердар Орчин, Гюленай Калкан, Яде Арайиджи и другие талантливые актеры. Режиссер Денизджан Челик выстроил историю в классическом стиле турецких драм: она медленная, тягучая, но при этом каждая серия держит в напряжении до самого конца.

Атмосфера, визуал и саундтрек: как выглядит и звучит сериал, что отличает его от других проектов жанра

Визуально сериал, как и положено современным турецким проектам, очень красив. Контраст между богатым домом Серхата и стамбульскими трущобами создает дополнительный драматический эффект. Операторы любят крупные планы — они позволяют зрителю в полной мере рассмотреть эмоции актеров, которые говорят без слов, одними взглядами и паузами.

Музыкальное сопровождение сериала «Розы и грехи» подчеркивает каждый поворот сюжета, делая сцены либо более пронзительными, либо более напряженными. Саундтрек уже стал отдельным хитом — многие зрители слушают его даже вне контекста сериала.

«Розы и грехи» (2026) — рецензия, сюжет, актеры и стоит ли смотреть «Розы и грехи» (2026) — рецензия, сюжет, актеры и стоит ли смотреть Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоит ли смотреть сериал «Розы и грехи»: любителям жанра — обязательно

«Розы и грехи» — это классический пример турецкой драмы, которая держится на трех китах: любовь, месть и семейные тайны. Если вы любите истории, где герои проходят через огонь и воду, чтобы обрести счастье, — этот сериал точно для вас. Проект собрал огромную аудиторию по всему миру, и зрители хвалят его за искренность и эмоциональную глубину. Однако некоторые критикуют сериал за излишнюю затянутость и предсказуемость — это свойственно практически всем турецким мелодрамам. Сериал доступен для просмотра на большинстве онлайн-платформ, где представлен турецкий контент. Если вы готовы к тому, что вас ждет 32 серии, полные слез, скандалов и неожиданных поворотов, — смело нажимайте play.

Ранее мы рассказали о том, кто следит за дачниками и зачем это нужно.

кино
Стамбул
драмы
Музыка
актеры
Турция
обзоры
рецензии
сериалы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пермские силовики задержали фотографа объектов НПЗ
Энергетик объяснил, сможет ли Украина защитить всю страну от энергокризиса
Пожар вместо ключей: обманутая мошенниками пенсионерка впала в кому
ФБР раскрыло детали сотрудничества США с Москвой и Пекином
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Олимпийская чемпионка оценила победу россиян в состязании по прыжкам в воду
Астроном заявил, что в августе можно рассмотреть крупную галактику
Раскрыт небывалый масштаб заражения циклоспорозом в США
Военный эксперт оценил запасы оружия ВСУ
«Рост ненависти»: Мирошник назвал Украину государством-террористом
ВС РФ нанесли удары возмездия по Украине: склад БПЛА и 3 сухогруза в труху
Экономист ответил, как изменились условия по вкладам
Раскрыта тактика премьера Венгрии по блокировке Украины в ЕС
Гидросамолет с пассажирами совершил вынужденную посадку
Политолог объяснил подоплеку дела НАБУ против Арахамии
Зеленский пожаловался на Запад
Психосоматолог ответила, можно ли быть постоянно счастливым
Молния во время футбольного матча привела к трагедии
Катя IOWA поделилась опытом использования ИИ в музыкальном творчестве
Дело возбуждено после взрыва автомобиля главы «Уралдронзавода»
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.