Квадрокоптеры над СНТ: кто следит за дачниками и зачем это нужно

В последнее время все чаще можно услышать истории о том, что над дачными поселками и садоводческими товариществами летают небольшие беспилотники. Кто-то пугается, думая, что за ним следят, кто-то считает, что это баловство, а кто-то видит в этом пользу. На самом деле появление дронов в небе над СНТ — это не случайность. Государство активно использует современные технологии для контроля за использованием земли.

Как дроны контролируют дачные участки

Главная задача, которую решают с помощью квадрокоптеров, — это мониторинг состояния земель. Раньше проверяющие ходили по участкам пешком или объезжали их на машинах, что занимало много времени и сил. Теперь же, запустив дрон, можно за несколько минут облететь целый поселок и получить детальные снимки каждого участка. Это позволяет быстро выявлять нарушения, не беспокоя лишний раз дачников. Снимки с дрона обладают высоким разрешением, и на них видно даже мелкие детали: где растут сорняки, где появились новые постройки и какие участки запущены.

Нейросети сканируют заросли борщевика и сорняков

Самые современные технологии идут еще дальше. Полученные с дрона фотографии обрабатываются с помощью специальных программ — нейросетей. Эти программы обучены распознавать опасные растения, такие как борщевик Сосновского, амброзия и другие инвазивные виды. Нейросеть может быстро просканировать тысячи снимков и выделить те участки, где есть заросли этих растений. Раньше для этого требовалось бы привлекать десятки специалистов-агрономов, которые ходили бы по полям и выявляли очаги распространения. Теперь же технология делает это за считаные часы. Такой подход позволяет оперативно реагировать на появление опасных сорняков и принимать меры до того, как они распространятся на большие площади.

Нейросети сканируют заросли борщевика и сорняков, дроны контролируют дачные участки Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто запускает дроны: Росреестр и земельный надзор

Основными государственными органами, которые используют дроны для контроля и недопущения нарушения прав дачников и не только, являются Росреестр и органы земельного надзора. Росреестр следит за использованием земель по целевому назначению, а земельный надзор проверяет, не нарушаются ли законы о земле. Совместно они могут выявлять нарушения, связанные с использованием участков не по назначению, с незаконными постройками, с неиспользованием земли или с ее захламлением. Эти ведомства используют современные беспилотные летательные аппараты и обученных операторов, которые регулярно проводят мониторинг.

Законно ли наблюдение с воздуха

Многие дачники задаются вопросом: «А имеют ли право государственные органы следить за моим участком с помощью дрона?» Ответ — да, имеют. Это не нарушает закон, так как съемка ведется с воздушного пространства, и она не вторгается в личную жизнь человека в том смысле, в котором это определено законом. Дроны не заглядывают в окна домов, они фиксируют только состояние земельного участка, что является общедоступной информацией. Более того, это часть государственного надзора, который законодательно закреплен.

Какие нарушения фиксируют дроны: постройки, сорняки, захваты

Беспилотники способны выявить целый ряд нарушений. Самое частое из них — наличие незарегистрированных построек. Если вы возвели дом, баню или гараж и не оформили их должным образом, дрон может зафиксировать это, и вам придется либо узаконить постройку, либо ее снести. Также дроны находят участки, которые заросли борщевиком или другими опасными сорняками. Еще одно распространенное нарушение — захват соседних земель или земель общего пользования. Иногда дачники расширяют свои участки за счет огородов соседей или общей дороги. Дрон покажет это с точностью до метра. И, наконец, просто запущенные, необрабатываемые земли тоже попадают в объектив. Если вы имеете участок, но не используете его в течение нескольких лет, это может быть расценено как нарушение.

Как дроны контролируют дачные участки Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Штрафы за незаконное использование квадрокоптера

А что, если сами дачники захотят запустить собственный дрон? Стоит помнить, что использование квадрокоптеров частными лицами строго регламентируется законом. За запуск беспилотника без соответствующего разрешения можно получить штраф. Для граждан он может составить от 20 до 50 тыс. руб., а в некоторых случаях, если дрон мешает работе аэропортов или других важных объектов, наказание может быть и более серьезным.

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