Закон о тишине в Подмосковье: во сколько теперь нельзя сверлить в субботу

Закон о тишине в Подмосковье: во сколько теперь нельзя сверлить в субботу

Закон о тишине в Подмосковье: во сколько теперь нельзя сверлить в субботу

Когда летом хочется открыть окна и подышать свежим воздухом, а соседи сверху затеяли ремонт с перфоратором, это может испортить любой вечер. Многие дачники и жители многоквартирных домов задаются вопросом: когда нельзя шуметь по закону о тишине в Подмосковье в 2026 году? Правила не изменились, они действуют уже много лет. Основным документом является Закон Московской области № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан».

Новые правила тишины в Московской области с 2026 года

В начале 2026 года в закон о тишине в Подмосковье никаких новых поправок не вносили. Важно помнить, что земли СНТ и дачных участков в Московской области официально приравнены к жилым зонам, поэтому на них действует тот же закон, что и в городских домах.

В будни: с 21:00 до 08:00 — полная тишина

С понедельника по пятницу в Подмосковье шуметь категорически запрещено с 21:00 до 08:00 часов. Это значит, что если вы решите посверлить после 9 вечера, то соседи имеют полное право вызвать полицию, и это будет законно.

В выходные и праздники: с 22:00 до 10:00

В субботу и воскресенье ночной отдых начинается на час позже — с 22:00 до 10:00. Закон учитывает, что в выходные люди часто ложатся спать позже и встают позже. Если ваш сосед в 7 утра в субботу заводит газонокосилку — это нарушение.

«Тихий час» днем: с 13:00 до 15:00

Помимо ночных ограничений, в Подмосковье действует дневной «тихий час». Он длится с 13:00 до 15:00, причем каждый день, включая выходные. Это время для дневного отдыха — маленькие дети спят после обеда, пожилые люди тоже любят прилечь. В эти два часа запрещено все: и громкая музыка, и ремонт, и даже работа с газонокосилкой на даче.

Новые правила тишины в Московской области с 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Штрафы за нарушение тишины: сколько придется заплатить

Если вы нарушили закон о тишине в Московской области, можно получить не только предупреждение, но и штраф. Суммы штрафов в Подмосковье за нарушение тишины в 2026 году такие:

для обычных граждан за первое нарушение штраф составляет от 1000 до 3000 руб. Если нарушение повторное в течение одного года, то штраф вырастет до 4000 руб., а за третье и последующие нарушения — до 5000 руб.

для должностных лиц (например, начальников стройки) первый штраф — от 5000 до 10 000 руб, повторный — от 15 000 до 30 000 руб., третий — 50 000 руб.

для юридических лиц (организаций, фирм) первый штраф — от 20 000 до 50 000 руб., повторный — от 60 000 до 80 000 руб., третий — от 100 000 до 150 000 руб.

Правила тишины в СНТ и на дачных участках

Многие дачники ошибочно полагают, что на своем участке можно шуметь когда угодно. Но закон о тишине в Подмосковье защищает тишину и на территориях садоводческих товариществ. Поэтому нельзя окучивать картошку в СНТ мотоблоком в воскресенье в 7 утра — это нарушение.

Что касается ремонта: в будни и в субботу шумные работы разрешены с 09:00 до 19:00, но с перерывом на «тихий час» (13:00–15:00). А в воскресенье и праздничные дни ремонт запрещен полностью.

Если соседи шумят, сначала попробуйте поговорить с ними мирно. Также можно вызвать полицию по номеру 112. Лучше записать шум на видео с указанием даты и времени — это пригодится в суде.

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