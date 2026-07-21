Волонтерство в России — 2026: государственная награда, как стать участником

Многие из нас привыкли думать, что волонтеры — это исключительно студенты с разноцветными бейджами, которые бегают с флажками на спортивных соревнованиях. Но время идет, и добровольчество в России превратилось в мощное общественное движение, которое затрагивает все возрасты и профессии. Сегодня помогать другим может каждый, а государство не только поощряет таких людей, но и ввело специальную награду для самых активных. В 2026 году возможности для волонтеров стали еще шире, и если вы давно задумывались о том, чтобы стать волонтером, — пора это сделать. Расскажем о том, какие награды есть для волонтеров в России и как стать волонтером в 2026 году.

Новый нагрудный знак «Доброволец России»: кто и как получает

Представьте, что за бескорыстную помощь и те часы, что вы провели в госпиталях или на субботниках, вам могут вручить настоящий государственный знак отличия. Это официальное признание вашего вклада на уровне страны. Такой знак появился в России совсем недавно, его учредили в мае 2024 года, и теперь каждый год лучшие добровольцы получают эту награду из рук представителей власти.

Какие условия нужно выполнить, чтобы получить нагрудный знак «Доброволец России»? Самый распространенный путь — накопить 500 волонтерских часов за последние три года. Все эти часы должны быть официально подтверждены через платформу «Добро.рф», которая ведет учет вашей деятельности. Это серьезный объем работы, который говорит о том, что вы не просто разово вышли на субботник, а систематически и постоянно помогаете другим. Но есть и особые случаи. Например, награду могут получить доноры крови, плазмы или костного мозга — их донации тоже считаются волонтерской деятельностью. Также знак могут вручить человеку, который совершил героический поступок во время своей работы, проявил мужество и самоотверженность. И даже если волонтера уже нет в живых, награду могут передать его семье — это показывает, насколько высоко ценят подвиг добровольцев.

Нагрудный знак «Доброволец России» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Чтобы подать заявку на получение знака «Доброволец России», нужно обратиться в местный комитет по делам молодежи — там помогут собрать все бумаги и отправят их на рассмотрение в Росмолодежь. Прием заявок в 2026 году идет с 20 июля по 19 августа. В прошлом году на награду претендовали почти 1500 человек из более чем 70 регионов, в итоге знак получили более 80 добровольцев. Так что шанс есть у каждого, кто действительно много и искренне помогает.

Условия для получения награды: 500 часов за три года

Главное условие для получения — 500 часов волонтерской работы за три года, которые предшествуют подаче заявки. Эти часы обязательно должны быть зафиксированы в вашей электронной книжке волонтера на платформе «Добро.рф». Система сама считает ваши выходы, и именно этим данным доверяет государство. Так что если вы хотите получить награду, важно участвовать именно в тех мероприятиях, которые отмечаются на портале.

Но для тех, кто совершил настоящий подвиг, есть исключение. Если вы проявили мужество и отвагу, если ваши действия спасли чью-то жизнь или предотвратили беду, то награду могут дать и без учета часов. Также отдельно рассматриваются доноры — им достаточно иметь подтвержденный опыт донаций, и этот опыт приравнивается к волонтерским часам. При этом у кандидата не должно быть непогашенной судимости — это обязательное требование для получения государственной награды.

Волонтеры очищают подводную акваторию и береговую линию бухты Ахлестышева на острове Русский во Владивостоке Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Премия «Мы вместе»: номинация «Волонтер года»

Помимо нагрудного знака, существует еще одна очень престижная награда — международная премия «Мы вместе». Это, пожалуй, самый известный конкурс для добровольцев в нашей стране, который отмечает лучшие проекты и самых активных людей. В 2026 году на эту премию уже поступило более 37 тыс. заявок из 135 стран — масштаб впечатляет. И среди всех номинаций самой популярной остается «Волонтер года»: на нее подано почти 17 тыс. заявок.

Участвовать в конкурсе могут все, кому уже исполнилось 14 лет. Кроме главной номинации, есть и другие, например, «Наставник года», «Лидер НКО», «Герои нашего времени», «Устойчивое будущее», «Код милосердия». А в 2026 году добавилась новая номинация «Сила единства», которую приурочили к Году единства народов России. Победителей объявят в декабре в Москве на большом форуме гражданского участия «Мы вместе». Это событие собирает тысячи людей со всей страны и дает возможность не только получить признание, но и обменяться опытом с такими же активными и неравнодушными людьми.

Как зарегистрироваться на платформе «Добро.рф» и начать помогать

Если вы решили попробовать свои силы в волонтерстве, первым шагом станет регистрация на платформе «Добро.рф». Это главный портал, где собраны тысячи проектов по всей России. Здесь можно найти мероприятие на любой вкус — от помощи в приюте для животных до участия в крупных городских событиях.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Зарегистрироваться очень просто. Зайдите на сайт dobro.ru, нажмите кнопку «Зарегистрироваться» и заполните анкету — обычные данные: имя, адрес электронной почты, номер телефона. На почту придет письмо с подтверждением, перейдите по ссылке, и ваш аккаунт активируется. После этого сможете искать мероприятия в своем городе или районе, выбирать те, которые по душе, и записываться на них. После первого же выхода у вас появится электронная волонтерская книжка, куда будут автоматически заноситься все часы.

Какие направления волонтерства самые востребованные в 2026 году

Если вы пока не знаете, какое направление выбрать, посмотрите на те, которые сегодня нужнее всего. По статистике, большинство волонтеров идут помогать, потому что хотят быть полезными людям и животным. Среди самых популярных — гуманитарная помощь: сбор и доставка вещей, продуктов, лекарств для тех, кто оказался в трудной ситуации. Также очень востребованы экологические проекты — посадка деревьев, уборка лесов и берегов рек. Многие выбирают работу с пожилыми людьми: купить продукты, помочь по дому, а иногда просто прийти и поговорить — для одиноких стариков это бесценно. Не остаются без внимания и братья наши меньшие — в приютах для животных всегда нужны руки, чтобы покормить, выгулять и просто приласкать бездомных собак и кошек. Многие крупные компании тоже подключаются к волонтерству, и почти 3/4 работающих россиян готовы участвовать в таких проектах, если их организует работодатель.

Волонтеры занимаются сортировкой и разбором гуманитарной помощи для жителей приграничных районов Курской области Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Социальная и государственная поддержка добровольцев: льготы и бонусы

Волонтерское движение в России имеет государственную поддержку. Например, для тех, кто работает в зоне специальной военной операции — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, — действуют особые льготы. Таких добровольцев освобождают от уплаты госпошлины за выдачу или замену паспорта и водительских прав. Это небольшая, но приятная помощь, которая облегчает жизнь.

Кроме того, 2026 год объявлен Международным годом добровольцев, и в России утвержден большой план мероприятий, который включает больше 50 событий — от обучающих форумов до гуманитарных миссий в других странах. Главная цель — укрепить инфраструктуру волонтерства и расширить программы корпоративной помощи. Это значит, что добровольчество сегодня становится важной частью жизни страны и каждый, кто хочет помогать, может рассчитывать на поддержку, признание и уважение.

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