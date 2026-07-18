Что такое вторая смена у взрослых: как разделить обязанности и не выгореть

Что такое вторая смена у взрослых: как разделить обязанности и не выгореть

Вы когда-нибудь замечали, что после возвращения с работы ваш трудовой день только начинается? Ужин, уборка, помощь с уроками, стирка, планирование завтрашнего дня — и так каждый вечер. Это явление называется «второй сменой». Оно знакомо миллионам женщин по всему миру. О том, что это такое — вторая смена, почему это явление возникает и как с ним справиться, — в нашем материале.

Термин «вторая смена»: что это и кто придумал

Понятие «второй смены» вошло в научный обиход в конце 1980-х годов. Социолог Арли Хокшилд в своей одноименной книге подробно описала ситуацию, когда работающая женщина после стандартного восьмичасового рабочего дня возвращается домой и начинает свой второй рабочий день — бытовой.

Вторая смена у женщин — что это такое в повседневной жизни? Это весь тот труд по ежедневному обеспечению жизни, который, как правило, выполняется женщинами: закупка и приготовление еды, уборка, стирка, уход за детьми, пожилыми или больными членами семьи. Это работа, которую не оплачивают, не включают в резюме и часто не замечают, пока она не перестает выполняться.

Эта деятельность долгое время оставалась невидимой, так как считалась естественным продолжением женской природы. Однако сегодня все больше экспертов сходятся во мнении, что вторая смена у женщин — деструктивное явление, вызывающее выгорание. Бытовой труд забирает у человека колоссальное количество энергии, лишая его возможности полноценно отдыхать и развиваться.

Почему женщины работают дома после основной работы

Истоки этой проблемы уходят корнями в исторические традиции распределения домашних обязанностей в семье. На протяжении веков общественное устройство жестко разделяло сферы ответственности: мужчина добывал ресурсы во внешнем мире, а женщина создавала уют и заботилась о потомстве внутри дома. В XX веке экономическая ситуация изменилась, и женщины массово вышли на рынок труда, получив финансовую независимость и профессиональные амбиции.

Вторая смена у женщин Фото: Shutterstock/FOTODOM

В то же время распределение домашних обязанностей так сильно не изменилось. Семьи живут по старым правилам в новых реалиях. Психология домашнего труда констатирует: гендерные роли, которые формировались веками, до сих пор диктуют, что мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага. Даже когда женщина работает наравне с мужчиной, домашние обязанности часто остаются зоной ее ответственности по умолчанию.

По данным исследований, российские женщины тратят на домашние обязанности в среднем 235 минут в день — это более чем в два раза превышает показатель мужчин. При этом, по данным опроса ВЦИОМа, проведенного еще в 2017 году, 74% россиян считают, что распределение домашних обязанностей в семье должно быть равноценным: и мужу, и жене следует что-то делать для дома. Но на практике это происходит далеко не всегда. Например, лишь 42% семей в Москве, по данным опросов, делят домашние обязанности поровну.

Особую нагрузку создает не только физический, но и когнитивный труд — так называемая ментальная нагрузка. Это невидимая работа по планированию, организации и контролю: что купить, когда записаться к врачу, что приготовить на завтра, не забыть оплатить счета. Исследования показывают, что гендерные различия в когнитивном труде даже более выражены, чем в физической домашней работе. Женщины не просто делают — они думают, планируют и несут ответственность за то, чтобы все было сделано. И эта нагрузка, как правило, остается невидимой.

Так что равноправное партнерство меняет не только привычные гендерные роли, но и саму психологию совместного домашнего труда.

Термин «вторая смена»: что это и кто придумал Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как измерить вторую смену в человеко-часах

Большинство людей даже не представляет, сколько времени уходит на поддержание элементарного порядка. Собрать разбросанные вещи, помыть посуду, протереть пыль, загрузить стиральную машину, составить список покупок — каждое из этих мелких действий кажется незначительным, но в сумме они складываются в десятки часов еженедельно. Исследования показывают, что длинный рабочий день (сумма офиса и дома) коррелирует с резким ухудшением ментального состояния женщин.

По данным Международной организации труда (МОТ), женщины выполняют около трех четвертей всей неоплачиваемой работы в мире. В среднем это от трех до 4+ часов домашних обязанностей в день против 1–1,5 часа у мужчин. Так что ничего удивительного, что вторая смена вызывает выгорание у женщин.

Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо обсудить, как разделить быт мужчине и женщине. Для этого можно провести простой эксперимент: в течение недели записывать абсолютно все бытовые задачи, включая планирование меню и покупку подарков родственникам, и фиксировать затраченное на них время. Только увидев этот список на бумаге, можно понять реальный масштаб бедствия и начать перемены.

Практические способы сократить вторую смену: доставка, заморозка, делегирование

Век высоких технологий предлагает множество инструментов для существенного облегчения нашей повседневной жизни. Современные бытовые приборы — от роботов-пылесосов до посудомоечных машин — способны взять на себя значительную часть механической работы. Поделимся лайфхаками, как сократить домашнюю работу.

Во-первых, пересмотрите подход к приготовлению еды. Отличным решением для экономии времени станет заморозка еды и доставка готовых блюд. Это избавляет от необходимости ежедневно стоять у плиты часами.

Во-вторых, автоматизируйте рутину. Настройте автоплатежи, заказывайте бытовую химию большими объемами онлайн и не бойтесь пользоваться услугами профессионального клининга, если это позволяют финансы.

Как распределять домашние обязанности Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще один полезный лайфхак, как сократить домашнюю работу, — делегирование. Не обязательно делать все самой. Часть задач можно делегировать другим членам семьи (включая детей — в зависимости от возраста) или передать профессионалам: клининговая служба, прачечная, ремонтные службы.

А еще помните, что перфекционизм — главный враг свободного времени. Снизьте планку ожиданий. Необязательно гладить постельное белье или мыть полы каждый день.

Как договориться с партнером о справедливом распределении обязанностей

Когда масштаб домашнего труда оценен, приходит время для важного разговора. Переход к новому формату жизни часто вызывает сопротивление, поэтому важно избегать взаимных обвинений и претензий. Вместо этого сфокусируйтесь на своих чувствах и усталости. Спокойный разговор о том, как разделить быт, должен строиться на принципах равноправного партнерства и взаимной заботы.

Важный совет. Говорите о потребностях, а не о том, кто что должен делать. Вместо «ты должен помогать» используйте формулировку «нам важно». Спросите себя и партнера: что для нас действительно важно в быту, в воспитании детей, в атмосфере дома?

Делите дела по интересам, а не по полу. Не существует «женских» и «мужских» обязанностей — есть дела, которые кому-то нравятся больше, а кому-то — меньше. Кто-то любит готовить, кто-то — заниматься ремонтом, кто-то — планировать бюджет. Распределяйте задачи соответственно. Например, если один любит готовить, но ненавидит мыть посуду, а другой с радостью займется уборкой, но избегает плиты — это идеальная основа для компромисса. Важно, чтобы новое распределение домашних обязанностей в семье было гибким и учитывало текущую рабочую нагрузку каждого партнера. Запишите ваши договоренности и повесьте их на видное место.

Как сократить вторую смену Фото: Shutterstock/FOTODOM

Признаки выгорания от второй смены и как себе помочь

Если игнорировать постоянную перегрузку, рано или поздно наступит эмоциональное и физическое истощение. Хроническая усталость, раздражительность, апатия, нежелание возвращаться домой и постоянные конфликты с близкими — все это верные признаки того, что быт начинает разрушать вашу личность. А связь между физическим истощением и выгоранием доказана многими клиническими психологами.

Человек теряет радость жизни, начинает чувствовать себя заложником бесконечного круга бытовых дел. Чтобы не допустить тяжелых последствий, важно вовремя остановиться. Пересмотрите свои приоритеты. Разрешите себе отдыхать, оставляйте посуду немытой, если устали, и просите о помощи близких. Ваше ментальное здоровье гораздо важнее идеальной чистоты на полках.

Вторая смена — это не просто бытовая несправедливость. Это системная проблема, которая влияет на здоровье, отношения и качество жизни миллионов женщин. Осознание ее существования — первый шаг к тому, чтобы начать что-то менять. И начинать стоит с разговора — с партнером, собой, близкими. Потому что дом — это общее пространство, и забота о нем — общая ответственность.

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