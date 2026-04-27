28 апреля — Всемирный день охраны труда: история и правила безопасности

Каждый год 28 апреля по инициативе Международной организации труда (МОТ) вся планета проводит Всемирный день охраны труда. Эта дата призвана напомнить, что безопасность на рабочем месте — это не просто свод скучных правил, а базовая ценность, от которой зависит жизнь и здоровье сотрудников. В нашем материале читайте, как появилась памятная дата, кто ее придумал и почему охрана труда важнее, чем вы думали.

История праздника: как появился День охраны труда

Сегодня Всемирный день охраны труда, 28 апреля, — это важная веха в годовом цикле любой ответственной организации. Это повод провести аудит, обновить знания и, самое главное, еще раз подчеркнуть ценность человеческой жизни.

Если заглянуть в прошлое, становится понятно, что история праздника охраны труда пропитана не только торжественными речами. За появлением памятной даты стоят крупные трагедии. Интересно, что она не всегда была международным праздником.

История праздника охраны труда началась в Северной Америке в 1989-м, когда профсоюзы Канады и США первый раз организовали День памяти погибших работников. С их стороны это был жест солидарности и скорби по тем, кто не вернулся со смен из-за опасных условий труда.

Официальный статус событие обрело гораздо позднее — лишь в 2003 году. Тогда Международная организация труда (МОТ) предложила проводить специальные события, связанные с безопасностью рабочей среды, как раз 28 апреля. Так дата трансформировалась. Раньше это был скорее день траура, а теперь — день профилактики и активных действий.

Зачем вообще проводят Всемирный день охраны труда? Пожалуй, его главная цель — сформировать культуру безопасности, чтобы риск несчастных случаев на работе снижался. Для этого нужно и обучать профильных сотрудников, и инструктировать обычных работников. То есть не ждать, когда что-то случится, а делать все, чтобы этого не случилось.

Разумеется, в разных странах история праздника охраны труда немного своя. И традиции 28 апреля тоже несколько отличаются. В России, например, в это время традиционно проводятся масштабные форумы, проверки и обучающие семинары, когда как в США до сих пор вспоминают тех, кто погиб на рабочем месте.

Почему безопасность на рабочем месте — приоритет для каждого работодателя

Времена, когда охрана труда воспринималась как безнадежно скучная бюрократическая нагрузка, безвозвратно ушли. Сейчас любая компания понимает: имидж ответственного работодателя — это важнейший актив. А безопасность на рабочем месте в 2026 году включает в себя не только физическую защиту, но и заботу о ментальном здоровье сотрудников.

Кстати, МОТ выбрала темой-2026 благоприятную психосоциальную рабочую среду. Это признание того, что стресс, чрезмерные нагрузки и неопределенность ролей вредят здоровью не меньше, чем неисправный станок. Современные исследования показывают: работодателям экономически выгодно инвестировать в системы мониторинга усталости и программы психологической поддержки. А один предотвращенный несчастный случай или случай профессионального выгорания обходится компании значительно дешевле, чем выплата компенсаций, судебные издержки и простой производства.

Основные правила охраны труда на производстве и в офисе

Для того чтобы система работала, необходимо четко понимать структуру нормативов. Сегодня в России правила охраны труда на производстве претерпели значительные изменения, направленные на риск-ориентированный подход. Это значит, что меры защиты подбираются индивидуально под конкретные угрозы на каждом участке.

Так, с 1 марта 2026 года вступили в силу обновленные требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежды. Теперь их учитывают в единых цифровых реестрах. К тому же сейчас введены новые правила проведения обязательных психиатрических освидетельствований для работников, заработали обновленные нормы для несовершеннолетних по подъему и перемещению тяжестей, расширен перечень рабочих мест с особыми правилами проведения специальной оценки условий труда.

Но не стоит думать, что безопасность — это только про заводы. В офисах действуют свои, не менее важные нормы. Современная охрана труда на производстве, правила которой касаются даже удаленных сотрудников, включает требования к освещению, микроклимату и режиму труда и отдыха. Например, обязательные перерывы при работе за компьютером — это не прихоть, а способ избежать профессиональных заболеваний зрения и опорно-двигательного аппарата. Игнорирование этих мелочей ведет к накоплению усталости и, как следствие, к серьезным ошибкам.

Базовые правила охраны труда, с которыми вас наверняка попросят ознакомиться при приеме на работу, обычно таковы.

Все сотрудники должны проходить обязательные вводные и периодические инструктажи по технике безопасности.

Там, где есть производственная необходимость, работники должны быть обеспечены касками, перчатками, спецобувью и другими СИЗ.

Захламленные проходы и рабочие места — одна из главных причин травм. Необходимо соблюдать чистоту.

Регулярные перерывы, гимнастика для глаз и правильная организация эргономики рабочего места помогают избежать профессиональных заболеваний.

Профилактика травматизма: как снизить риски

Ключ к успеху в любом деле — превентивные меры. Грамотная профилактика травматизма на работе начинается с обучения. Сегодня очень часто это уже не скучные лекции под подпись в журнале, а VR-тренажеры, где сотрудники могут отработать действия в аварийных ситуациях в виртуальной реальности без риска для жизни.

Кроме того, эффективная профилактика травматизма на работе невозможна без регулярного аудита рисков. Использование систем видеоаналитики позволяет в режиме реального времени отслеживать, надеты ли на рабочих каски и не зашел ли кто-то в опасную зону. Техника берет на себя роль беспристрастного контролера, исключая человеческий фактор и предотвращая беду еще до того, как она случится.

Ответственность работодателя и права работника

2026 год принес ужесточение в сфере охраны труда. Ответственность работодателя за охрану труда закреплена в Трудовом кодексе и ряде подзаконных актов. Если нарушили — будь то отсутствие спецодежды или забытый медосмотр, — штрафы для юрлиц могут достигать сотен тысяч рублей. А если случилось несчастье — могут и уголовное дело завести.

Важно понимать, что юридическая ответственность работодателя за охрану труда не ограничивается только выплатой штрафов. Он обязан проводить специальную оценку условий труда (СОУТ), обучать сотрудников за свой счет. Работник имеет право знать, во что он вписывается, отказаться от опасной работы (и простой оплатят!). И даже пройти обучение за счет компании.

А штрафы, кстати, весьма серьезные. За необеспечение работников (СИЗ), например, юрлица могут получить штраф до 150 000 рублей. За повторные ошибки — до 200. И даже можно попасть на полную остановку деятельности компании до 90 дней. Подробно со штрафами рекомендуем ознакомиться в статье 214 ТК в актуальной редакции.

Более того, в текущем году усилилась персональная ответственность работодателя за охрану труда в части обеспечения сотрудников актуальными сертификатами на СИЗ и прохождения психиатрических освидетельствований для ряда профессий. И самое интересное: Государственная инспекция труда теперь может мониторить все дистанционно, через информационные системы предприятий. Так что недобросовестным работодателям спрятаться не получится.

Как повысить культуру безопасности в компании

Многие эксперты сходятся во мнении: инструкции бесполезны, если сотрудники не осознают их ценности. Главный вопрос: как повысить безопасность труда? Психологи советуют: главное, сформировать культуру доверия, когда любой рабочий может открыто заявить о замеченном риске, не опасаясь наказания. Лидерство руководства играет здесь решающую роль: если директор заходит в цех без каски, никакие штрафы не заставят подчиненных соблюдать правила.

Еще один современный способ, как повысить безопасность труда в долгосрочной перспективе, — внедрить концепцию Vision Zero (нулевой травматизм). Так называют системный подход, который объединяет безопасность, гигиену труда и благополучие на всех уровнях. Инвестиции в обучение лидеров безопасности, вовлечение персонала в поиск опасных факторов и поощрение за безопасное поведение создают среду, где каждый чувствует ответственность не только за себя, но и за товарища.

