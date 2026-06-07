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07 июня 2026 в 23:44

Трамп пообещал убедить Нетаньяху не атаковать Иран

Трамп заявил, что убедит Нетаньяху не наносить Ирану ответный удар

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп в эфире 12-го канала израильского телевидения заявил о своем намерении незамедлительно связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам республиканца, он намерен убедить оппонента воздержаться от ответного удара по Ирану после ракетного обстрела израильской территории.

Я сейчас позвоню Нетаньяху и скажу ему, чтобы он не нападал на Иран в ответ, — пообещал Трамп.

Ранее республиканец утверждал, что США готовы провести прямые переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Он лично готов в них вступить, если иранская сторона проявит заинтересованность.

До этого спикер меджлиса Исламской Республики (однопалатного парламента) Мохаммад-Багер Галибаф заметил, что продолжение морской блокады Ирана и новые израильские атаки на Ливан развязывают руки иранским вооруженным силам для ответных ударов по базам США и Израиля в регионе. Своими действиями США и Израиль продемонстрировали, что они не понимают никакого другого языка, кроме языка силы, подчеркнул он.

США
Иран
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
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