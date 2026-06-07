Трамп заявил, что готов к переговорам с одним из противников

Трамп заявил, что готов к переговорам с одним из противников Трамп сообщил, что готов к переговорам с верховным лидером Ирана Хаменеи

Соединенные Штаты готовы провести прямые переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC. По его словам, он лично готов в них вступить, если иранская сторона проявит заинтересованность.

Я бы это сделал, если бы он захотел, — сказал Трамп, подчеркнув, что пока прямых контактов между ними не было.

Он также отметил «определенную храбрость» иранского лидера. Но на вопрос о местонахождении Хаменеи Трамп ответил уклончиво.

Я не хочу говорить, знаю я или нет, где он находится. Но есть высокая вероятность, что я знаю, — добавил президент США.

Несмотря на продолжающееся военно-политическое противостояние, Трамп высказал готовность к переговорам, что может быть сигналом о поиске путей деэскалации. Однако конкретных договоренностей пока не достигнуто.

Ранее спикер меджлиса Исламской Республики (однопалатного парламента) Мохаммад-Багер Галибаф заметил, что продолжение морской блокады Ирана и новые израильские атаки на Ливан развязывают руки иранским вооруженным силам для ответных ударов по базам США и Израиля в регионе. Своими действиями США и Израиль продемонстрировали, что они не понимают никакого другого языка, кроме языка силы, подчеркнул он.