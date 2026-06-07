Петров пост в 2026 году — с 8 июня по 11 июля: календарь питания и традиции

Петров пост в 2026 году — с 8 июня по 11 июля

Петров пост в 2026 году — с 8 июня по 11 июля: календарь питания и традиции

Говение — время воспитания как телесного, так и духовного. Всего таких постов в году четыре, включая Великий, Успенский и Рождественский. Мы же поговорим о летнем посте, связанном с именем апостола Петра. О том, когда начинается и заканчивается Петров пост в 2026 году, о смысле Петрова поста в православии и о многом другом читайте в материале NEWS.ru.

Когда начинается и заканчивается Петров пост в 2026 году

Первым делом скажем о датах Апостольского поста. С 8 июня по 11 июля — период, на который приходится этот пост в 2026 году. Следовательно, он охватит чуть меньше пяти недель от понедельника Недели всех святых до дня поминовения апостолов Петра и Павла (12 июля).

Почему пост называется Петровым и Апостольским

Теперь, когда мы разобрались с датами Апостольского поста (8 июня — 11 июля 2026 года), поговорим о значении летнего говения. У этого поста два равноправных наименования, каждое из которых имеет глубокое обоснование.

Чаще всего в народе пост именуют Петровым — в честь святого апостола Петра, которого Церковь особенно чтит наряду с апостолом Павлом. Однако более полное и точное именование — Апостольский пост, поскольку установлен он в память обо всех учениках Христовых, которые своим примером показали важность воздержания для духовного возрастания.

Почему же закрепилось именно имя Петра? И каков смысл Петрова поста в православии? Святые апостолы Петр и Павел олицетворяют две важнейшие стороны духовной жизни: Петр — это символ твердости веры, горячности и искреннего покаяния, а Павел — образ разумной проповеди и интеллектуального служения.

Поскольку в церковном календаре их память совершается в один день, а имя Петра произносится первым, пост получил именно такое название. Кроме того, сам апостол Петр был рыбаком (в то время как Павел происходил из знатной семьи). Это обстоятельство также повлияло на народное восприятие, ведь достаточно часто во время этого поста разрешается употребление рыбы.

Почему пост называется Петровым и Апостольским Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

История установления поста и его духовный смысл

Истоки Апостольского поста уходят к первым векам существования христианства. Уже в апостольских текстах содержится указание о том, что лишь одна седмица после Пятидесятницы предназначена для празднования. Далее же необходимо «поститься для облегчения плоти».

Эта традиция окончательно утвердилась в Церкви к IV веку, когда в Константинополе и Риме были возведены церкви во имя апостолов Петра и Павла. Тогда же день освящения константинопольской церкви — 12 июля по новому стилю — стал днем их общей памяти.

Смысл Апостольского поста раскрывается через понимание подвига учеников Спасителя. Обретя в Троицын день дары Святого Духа, ученики Христовы не предались покою, но с еще большим усердием стали готовить себя к проповеди Евангелия по всему миру. Они постились, молились, претерпевали труды и лишения, чтобы стать достойными сосудами благодати.

Святитель Лев Великий писал, что после длительного празднования Пятидесятницы пост необходим, чтобы через воздержание очиститься мысленно и телесно и сделаться способными к принятию даров Святого Духа. Таким образом, значение Петрова поста состоит в подражании апостольскому подвигу: оставив пасхальную и троицкую радость, христианин вступает на путь воздержания, чтобы очистить душу и приготовить ее к служению Богу и ближним. Этот пост призван напомнить верующему, что христианская жизнь не терпит расслабления, а требует постоянного труда и саморазвития.

Календарь питания по дням: сухоядение, горячая пища, рыба

Итак, даты Апостольского поста — с 8 июня по 11 июля в текущем году. Что дозволено совершать и есть в этот временной промежуток? Петров пост относится к нестрогим постам, однако его устав имеет определенную градацию, зависящую от дня недели. Чтобы правильно составить меню, удобно пользоваться календарем питания Петрова поста по дням, который учитывает как общецерковные предписания, так и возможные послабления для мирян.

Календарь питания по дням в Петров пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основной принцип воздержания в эти недели — отказ от любых продуктов эксплуатации животных, кроме меда, то есть:

от мяса;

птицы;

яиц;

молока;

всех блюд, содержащих вышеперечисленные ингредиенты.

В вопросе о том, что можно есть в Петров пост, нужно ориентироваться на конкретный день недели.

В понедельник устав предписывает теплую пищу без использования растительного масла. Это могут быть каши на воде, отваренные или тушеные овощи, супы и постные первые блюда.

В среду и пятницу — дни особого воздержания — предусмотрено сухоядение: разрешается хлеб, термически не обработанные овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты, а также вода и соль. Горячая пища и масло в эти дни исключаются.

Вторник и четверг — более свободные дни, когда разрешена рыба, а также растительное масло и горячая пища.

Выходные также являются рыбными днями; кроме того, в эти выходные дни устав допускает употребление умеренного количества вина.

Так что, отвечая на вопрос, что можно есть в Петров пост, следует различать дни недели и опираться непосредственно на календарь. Для мирян эти условия не являются жестким предписанием, а служат ориентиром: каждый сам устанавливает свою меру поста по силам, желательно согласовав рацион с благословения духовника.

Что можно и что нельзя делать в Петров пост

Пост — это не диета, а прежде всего время усиленной духовной работы. Поэтому на первый план выходят не столько пищевые рамки, сколько забота о душе. В дни Апостольского поста особое внимание уделяют:

молитве;

чтению Священного Писания и текстов святых отцов;

посещению богослужений;

участию в таинствах исповеди и причастия.

Что можно и что нельзя делать в Петров пост Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Церковь призывает в этот период больше времени посвящать делам милосердия:

помогать ближним;

жертвовать нуждающимся;

примиряться с теми, с кем были в ссоре.

Следует избегать пустых развлечений, излишнего просмотра телепередач и времяпрепровождения в социальных сетях, если это отвлекает от молитвы.

Говоря о том, что нельзя делать в Петров пост, важно перечислить основные запреты. Прежде всего под строгим запретом находятся любые действия, противоречащие заповедям:

ссоры;

осуждение;

зависть;

злые мысли и слова.

В период поста Церковь не совершает венчания, поэтому свадьбы в эти дни не играют. Что касается повседневного поведения, верующим советуют воздерживаться:

от шумных увеселительных мероприятий;

посещения театров и концертов (если это не связано с духовным обогащением).

Священники напоминают, что постная еда не должна быть дорогой и изысканной. Время воздержания не подходит для шампанского и деликатесов, поскольку пост предполагает скромность и экономию средств, которые вместо этого можно направить на благотворительность.

Кому разрешены послабления в посте

Устав о посте не является жестким предписанием, обязательным для всех без исключения. Существуют категории людей, для которых правила воздержания смягчаются или вовсе отменяются. К ним относятся:

женщины на сносях;

кормящие матери;

дети до 14 лет;

люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, анемией, сахарным диабетом, онкологическими и инфекционными заболеваниями;

те, кто недавно перенес операционное вмешательство;

находящиеся в состоянии истощения.

Кому разрешены послабления в посте Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пожилые люди также могут получить послабление, если не отличаются крепким здоровьем. Кроме того, устав разрешает менее строго поститься путешествующим и тем, кто занимается тяжелым физическим трудом в летний период. Во всех этих случаях верующему следует советоваться с врачом и духовником, чтобы определить посильную меру воздержания, не наносящую вреда здоровью. Важно помнить, что пост дан для укрепления души и тела, а не для их разрушения.

Народные традиции и приметы Петрова поста

В бытовой культуре Апостольский пост и следующий за ним Петров день обросли множеством обычаев и наблюдений. Все они так или иначе отразились на укладе жизни русского крестьянина. Народные традиции Петрова поста тесно связаны с земледельческими работами, так как сам пост приходится на период летних полевых работ и сенокоса.

Сам Петров день (12 июля) считался праздником рыболовов, так как апостол Петр почитался покровителем рыбного промысла. В некоторых уголках России существовал обычай собирать на «мирскую свечу» Петру-рыболову — ставить в церкви перед иконой апостола свечу от всего мира.

Многие народные традиции Петрова поста включали особые правила, связанные с ведением хозяйства. До Петрова дня крестьяне старались завершить посев яровых, а после начинали сенокос и подготовку к озимому севу.

Существовали и приметы, связанные с погодой:

если на день поминовения апостолов идет дождь, урожай обещал быть не худым;

если дождь в день Петра и Павла пошел трижды, ожидали богатый урожай.

Замечали, что с Петрова дня соловьи и кукушки замолкают, а день начинает заметно убывать: «Петр и Павел час убавил».

Важной составляющей народных традиций Петрова поста были и заговины — последний день перед постом, когда можно было есть скоромную пищу. В некоторых губерниях к этому дню готовились заранее, пекли, жарили, варили и припасали угощение для гостей.

Молодежь в Петров день уходила в поле встречать восход солнца, веря, что оно играет разными цветами, как на Пасху, и заплетала венки на березах. При этом стоит напомнить, что Церковь осуждает суеверия, гадания и эзотерику в целом, так что от ворожбы в разгар поста также стоит отказаться.

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