Готовим сочные рыбные котлеты: 3 простых рецепта из минтая

Многие кулинары избегают готовить рыбные котлеты дома, боясь сухости или резкого запаха. На самом деле есть 3 беспроигрышных рецепта рыбных котлет, которые легко тягаются с куриными и мясными. Никакого секретного оборудования — только сковорода и доступные продукты.

В качестве основы рекомендуем взять минтай. Эта рыба — рекордсмен по соотношению цены и пользы. В 100 г филе содержится 16 г белка и всего 0,9 г жира. По данным Росрыболовства, минтай составляет более 35% всего вылова рыбы в России, поэтому он всегда свежий в сетевых магазинах. Главное правило для сочных рыбных котлет из минтая — не пересушить фарш.

Классические рыбные котлеты из минтая с хлебом

Самый бюджетный и в то же время проверенный вариант — классические рыбные котлеты из минтая с батоном. Готовится просто, а себестоимость — копейки.

Ингредиенты (на 6–8 котлет):

филе минтая (свежемороженое) — 500 г;

белый батон (вчерашний) — 100 г;

молоко 2,5% — 100 мл;

репчатый лук — 80 г (1 средняя головка);

яйцо куриное — 1 шт. (50 г);

соль — 5 г (1 ч. ложка без горки);

черный перец молотый — 2 г;

панировочные сухари — 50 г;

растительное масло для жарки — 30 мл.

Разморозьте филе при комнатной температуре (не в микроволновке, иначе рыба «разварится»). Отожмите лишнюю воду бумажным полотенцем. Замочите мякиш батона в молоке на 7 минут. Лук натрите на мелкой терке — так он отдаст сок и не будет хрустеть в готовых рыбных котлетах. Пропустите рыбу через мясорубку с мелкой решеткой (2,5–3 мм). Добавьте размоченный хлеб без молока, тертый лук, яйцо, соль и перец. Вымешивайте фарш 2–3 минуты до однородности. Сформируйте котлеты (по 80–90 г), обваляйте в сухарях. Жарьте рыбные котлеты на сковороде с разогретым маслом по 4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Крышкой не накрывайте — тогда корочка останется хрустящей.

Калорийность на 100 г: 178 ккал.

Полезные свойства: высокое содержание селена (30% суточной нормы) — антиоксидант для щитовидной железы; легкоусвояемый фосфор для костей.

Классические рыбные котлеты из минтая с хлебом: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбные котлеты на сковороде с сыром и укропом

Мечтаете о вкусных рыбных котлетах, но не любите панировку? Тогда этот рецепт для вас! Вместо панировочных сухарей используется минимум пшеничной муки.

Ингредиенты:

филе минтая — 500 г;

твердый сыр (российский, 45–50% жирности) — 80 г;

укроп свежий — 20 г (небольшой пучок);

яйцо — 1 шт.;

сметана 15% — 50 г (вместо хлеба для сочности);

соль — 4 г;

белый перец — 2 г;

мука пшеничная для панировки — 40 г;

сливочное масло для жарки — 40 г.

Филе минтая обсушите и нарежьте ножом на мелкие кусочки 5–7 мм — это сделает текстуру более сочной, чем в мясорубке. Сыр натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите (стебли тоже, они ароматные). Смешайте рыбу, сыр, укроп, яйцо, сметану, соль и перец. Фарш получится немного липким — так и нужно. Сформируйте мокрыми руками круглые рыбные котлеты (по 70 г), обваляйте в муке. Растопите сливочное масло на сковороде. Жарьте на среднем огне по 3,5 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 2 минуты — внутри котлеты дойдут до готовности, но не пересушатся.

Калорийность на 100 г: 205 ккал.

Полезные свойства: кальций из сыра (200 мг на 100 г готовых котлет) плюс витамин D из рыбы — идеальное сочетание для усвоения организмом; а укроп снижает газообразование.

Рыбные котлеты на сковороде с сыром и укропом Фото: Shutterstock/FOTODOM

ПП-версия: рыбные котлеты из минтая с овсяными хлопьями

Рыбные котлеты из минтая с овсяными хлопьями — ПП-аналог классического рецепта. Готовятся без хлеба, муки и яиц!

Ингредиенты:

филе минтая — 500 г;

овсяные хлопья (долгой варки, не быстрые) — 60 г;

кипяток — 90 мл;

морковь — 100 г (1 средняя);

лук репчатый — 80 г;

соль — 5 г;

сушеный чеснок — 3 г;

перец черный — 2 г;

растительное масло для смазывания сковороды — 5 мл.

Залейте овсяные хлопья кипятком, накройте крышкой на 10 минут — они размягчатся и свяжут фарш лучше, чем хлеб. Морковь и лук натрите на мелкой терке (можно использовать блендер с насадкой «мелкий кубик»). Филе минтая пропустите через мясорубку. Смешайте рыбу, разбухшие хлопья, овощи, соль, чеснок и перец. Фарш постоит 5 минут — хлопья впитают лишнюю влагу. Слепите котлеты (по 80 г). Разогрейте сковороду с каплей масла (буквально минимум для смазывания кисточкой). Выложите и жарьте рыбные котлеты на сковороде под крышкой на медленном огне по 5 минут с каждой стороны. Они не подгорают благодаря влаге из моркови и овсянки.

Калорийность на 100 г: 132 ккал.

Полезные свойства: бета-глюканы из овсянки снижают уровень холестерина; клетчатка (4,5 г на порцию) улучшает перистальтику кишечника.

Теперь у вас есть 3 рабочих рецепта рыбных котлет: классика с хлебом, сырный вариант и диетический аналог с овсянкой. Во всех случаях главное — не перебивать вкус рыбы специями. Используйте свежее филе и не жалейте времени на отжим воды. Приятного аппетита!

