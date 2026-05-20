Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 09:55

Готовим сочные рыбные котлеты: 3 простых рецепта из минтая

Готовим сочные рыбные котлеты: 3 простых рецепта из минтая Готовим сочные рыбные котлеты: 3 простых рецепта из минтая Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие кулинары избегают готовить рыбные котлеты дома, боясь сухости или резкого запаха. На самом деле есть 3 беспроигрышных рецепта рыбных котлет, которые легко тягаются с куриными и мясными. Никакого секретного оборудования — только сковорода и доступные продукты.

В качестве основы рекомендуем взять минтай. Эта рыба — рекордсмен по соотношению цены и пользы. В 100 г филе содержится 16 г белка и всего 0,9 г жира. По данным Росрыболовства, минтай составляет более 35% всего вылова рыбы в России, поэтому он всегда свежий в сетевых магазинах. Главное правило для сочных рыбных котлет из минтая — не пересушить фарш.

Классические рыбные котлеты из минтая с хлебом

Самый бюджетный и в то же время проверенный вариант — классические рыбные котлеты из минтая с батоном. Готовится просто, а себестоимость — копейки.

Ингредиенты (на 6–8 котлет):

  • филе минтая (свежемороженое) — 500 г;

  • белый батон (вчерашний) — 100 г;

  • молоко 2,5% — 100 мл;

  • репчатый лук — 80 г (1 средняя головка);

  • яйцо куриное — 1 шт. (50 г);

  • соль — 5 г (1 ч. ложка без горки);

  • черный перец молотый — 2 г;

  • панировочные сухари — 50 г;

  • растительное масло для жарки — 30 мл.

Разморозьте филе при комнатной температуре (не в микроволновке, иначе рыба «разварится»). Отожмите лишнюю воду бумажным полотенцем. Замочите мякиш батона в молоке на 7 минут. Лук натрите на мелкой терке — так он отдаст сок и не будет хрустеть в готовых рыбных котлетах. Пропустите рыбу через мясорубку с мелкой решеткой (2,5–3 мм). Добавьте размоченный хлеб без молока, тертый лук, яйцо, соль и перец. Вымешивайте фарш 2–3 минуты до однородности. Сформируйте котлеты (по 80–90 г), обваляйте в сухарях. Жарьте рыбные котлеты на сковороде с разогретым маслом по 4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Крышкой не накрывайте — тогда корочка останется хрустящей.

Калорийность на 100 г: 178 ккал.

Полезные свойства: высокое содержание селена (30% суточной нормы) — антиоксидант для щитовидной железы; легкоусвояемый фосфор для костей.

Классические рыбные котлеты из минтая с хлебом: рецепт Классические рыбные котлеты из минтая с хлебом: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбные котлеты на сковороде с сыром и укропом

Мечтаете о вкусных рыбных котлетах, но не любите панировку? Тогда этот рецепт для вас! Вместо панировочных сухарей используется минимум пшеничной муки.

Ингредиенты:

  • филе минтая — 500 г;

  • твердый сыр (российский, 45–50% жирности) — 80 г;

  • укроп свежий — 20 г (небольшой пучок);

  • яйцо — 1 шт.;

  • сметана 15% — 50 г (вместо хлеба для сочности);

  • соль — 4 г;

  • белый перец — 2 г;

  • мука пшеничная для панировки — 40 г;

  • сливочное масло для жарки — 40 г.

Филе минтая обсушите и нарежьте ножом на мелкие кусочки 5–7 мм — это сделает текстуру более сочной, чем в мясорубке. Сыр натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите (стебли тоже, они ароматные). Смешайте рыбу, сыр, укроп, яйцо, сметану, соль и перец. Фарш получится немного липким — так и нужно. Сформируйте мокрыми руками круглые рыбные котлеты (по 70 г), обваляйте в муке. Растопите сливочное масло на сковороде. Жарьте на среднем огне по 3,5 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 2 минуты — внутри котлеты дойдут до готовности, но не пересушатся.

Калорийность на 100 г: 205 ккал.

Полезные свойства: кальций из сыра (200 мг на 100 г готовых котлет) плюс витамин D из рыбы — идеальное сочетание для усвоения организмом; а укроп снижает газообразование.

Рыбные котлеты на сковороде с сыром и укропом Рыбные котлеты на сковороде с сыром и укропом Фото: Shutterstock/FOTODOM

ПП-версия: рыбные котлеты из минтая с овсяными хлопьями

Рыбные котлеты из минтая с овсяными хлопьями — ПП-аналог классического рецепта. Готовятся без хлеба, муки и яиц!

Ингредиенты:

  • филе минтая — 500 г;

  • овсяные хлопья (долгой варки, не быстрые) — 60 г;

  • кипяток — 90 мл;

  • морковь — 100 г (1 средняя);

  • лук репчатый — 80 г;

  • соль — 5 г;

  • сушеный чеснок — 3 г;

  • перец черный — 2 г;

  • растительное масло для смазывания сковороды — 5 мл.

Залейте овсяные хлопья кипятком, накройте крышкой на 10 минут — они размягчатся и свяжут фарш лучше, чем хлеб. Морковь и лук натрите на мелкой терке (можно использовать блендер с насадкой «мелкий кубик»). Филе минтая пропустите через мясорубку. Смешайте рыбу, разбухшие хлопья, овощи, соль, чеснок и перец. Фарш постоит 5 минут — хлопья впитают лишнюю влагу. Слепите котлеты (по 80 г). Разогрейте сковороду с каплей масла (буквально минимум для смазывания кисточкой). Выложите и жарьте рыбные котлеты на сковороде под крышкой на медленном огне по 5 минут с каждой стороны. Они не подгорают благодаря влаге из моркови и овсянки.

Калорийность на 100 г: 132 ккал.

Полезные свойства: бета-глюканы из овсянки снижают уровень холестерина; клетчатка (4,5 г на порцию) улучшает перистальтику кишечника.

Теперь у вас есть 3 рабочих рецепта рыбных котлет: классика с хлебом, сырный вариант и диетический аналог с овсянкой. Во всех случаях главное — не перебивать вкус рыбы специями. Используйте свежее филе и не жалейте времени на отжим воды. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились 3 рецептами пышной шарлотки в духовке.

Читайте также
Перестань сушить рыбу на углях. Этот маринад с медом творит чудеса
Общество
Перестань сушить рыбу на углях. Этот маринад с медом творит чудеса
Белую рыбу теперь готовлю с яичным польским соусом — мало кто знает этот рецепт, а он превращает обычную рыбку в шедевр
Общество
Белую рыбу теперь готовлю с яичным польским соусом — мало кто знает этот рецепт, а он превращает обычную рыбку в шедевр
Вместо драников и котлет — крокеты из пюре с копченой ноткой: снаружи хрустящие, внутри мягкие
Общество
Вместо драников и котлет — крокеты из пюре с копченой ноткой: снаружи хрустящие, внутри мягкие
Пирог «Нежный» с курицей и молодой капустой: нежнее и пышнее дрожжевого — рецепт на все времена
Общество
Пирог «Нежный» с курицей и молодой капустой: нежнее и пышнее дрожжевого — рецепт на все времена
Каши на молоке: 3 рецепта идеального завтрака — рисовая, манная и овсяная
Семья и жизнь
Каши на молоке: 3 рецепта идеального завтрака — рисовая, манная и овсяная
рыба
минтай
котлеты
рецепты
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети упали с рухнувшим балконом в школе, делая фотографии
В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай
На портале «Госуслуги» может появиться важная опция
В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию
Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги
Путин встретился с инженером из Китая, которого видел еще ребенком
«Легкие сгорели»: мать самого разыскиваемого в России убийцы о его смерти
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.