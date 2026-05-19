19 мая 2026 в 15:12

Вместо драников и котлет — крокеты из пюре с копчёной ноткой: снаружи хрустящие, внутри мягкие

Фото: D-NEWS.ru
Если обычное картофельное пюре уже надоело, а драники и котлеты приелись — такие крокеты становятся настоящей находкой. Внутри нежная картошка и ароматная копчёная грудка, снаружи — румяная хрустящая корочка.

Готовятся из самых простых продуктов, а улетают со стола быстрее любых гарниров. Особенно хорошо идут горячими — пока панировка ещё приятно хрустит.

Ингредиенты: картофельное пюре — 500 г, копчёная грудка — 250 г, яйцо — 1 шт., сухари — для панировки, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: копчёную грудку мелко нарезаем и смешиваем с картофельным пюре. Добавляем яйцо, немного перца и при необходимости соль. Масса должна получиться плотной и хорошо держать форму. Формируем небольшие крокеты — шарики или короткие колбаски, затем обваливаем их в сухарях.

Обжариваем в горячем масле до красивой золотистой корочки со всех сторон. Снаружи крокеты получаются хрустящими, а внутри остаются мягкими и очень ароматными благодаря копчёной грудке.

Личный опыт: больше всего люблю подавать такие крокеты со сметаной и солёным огурцом — получается очень уютно и по-домашнему. А ещё это отличный способ вкусно использовать оставшееся пюре со вчерашнего ужина.

Ранее мы делились рецептом для похудения. Вкуснее цезаря — американский кобб-салат с шикарной сырной заправкой.

Ольга Шмырева
