Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:48

Актер Цыганов ответил на критику постановки «Гамлет» в МХТ им. Чехова

Актер Цыганов: автор нового «Гамлета» заслуживает шанса показать свое видение

Евгений Цыганов Евгений Цыганов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Режиссер Андрей Гончаров имеет право показать свое видение в постановке, заявил НСН актер театра и кино, режиссер, музыкант Евгений Цыганов в ответ на критику нового «Гамлета» в МХТ им. Чехова. Он также отметил, что призывы к цензуре в отношении театра несправедливы.

В театре нет четких прописанных правил: вот так можно, а так нельзя. И законодательно их принимать, я считаю, — опасный путь, — заявил Цыганов.

Актер подчеркнул, что пока не смотрел спектакль, однако признался, что хотел бы посетить его и составить мнение самостоятельно. По его мнению, в постановке интересен не только сюжет, но и выбор актеров.

Ранее критик Ольга Галахова заявила, что спектакль «Гамлет» с участием актера Юры Борисова стал авторским взглядом Гончарова на пьесу Уильяма Шекспира. По ее словам, театральное мастерство Борисова пока остается загадкой.

Шоу-бизнес
актеры
спектакли
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Аналитик объяснил, как получить скидку на новый смартфон
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.