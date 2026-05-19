Актер Цыганов ответил на критику постановки «Гамлет» в МХТ им. Чехова Актер Цыганов: автор нового «Гамлета» заслуживает шанса показать свое видение

Режиссер Андрей Гончаров имеет право показать свое видение в постановке, заявил НСН актер театра и кино, режиссер, музыкант Евгений Цыганов в ответ на критику нового «Гамлета» в МХТ им. Чехова. Он также отметил, что призывы к цензуре в отношении театра несправедливы.

В театре нет четких прописанных правил: вот так можно, а так нельзя. И законодательно их принимать, я считаю, — опасный путь, — заявил Цыганов.

Актер подчеркнул, что пока не смотрел спектакль, однако признался, что хотел бы посетить его и составить мнение самостоятельно. По его мнению, в постановке интересен не только сюжет, но и выбор актеров.

Ранее критик Ольга Галахова заявила, что спектакль «Гамлет» с участием актера Юры Борисова стал авторским взглядом Гончарова на пьесу Уильяма Шекспира. По ее словам, театральное мастерство Борисова пока остается загадкой.