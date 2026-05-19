Популярный поисковик столкнулся с масштабным сбоем

Поисковая система Google столкнулась с масштабным сбоем днем 19 мая, следует из данных сервиса DownDetector. Пользователи сообщили о проблемах с загрузкой результатов поиска.

Больше всего жалоб поступило на сбой в работе сайта и сервиса. Чуть меньше пользователей пожаловались на проблемы в мобильном приложении. Google не открывался у 66,7% владельцев устройств на Android, у 33,3% — на Windows.

Сбой в поисковике больше всего наблюдается у пользователей в четырех регионах России: ЯНАО (32%), Ульяновская область (25%), Санкт-Петербург (21%) и Ленобласть (20%). Более того, некоторые утверждают, что система не работает уже несколько дней.

Ранее нейросеть DeepSeek столкнулась с масштабным сбоем. По словам пользователей, ИИ долго выдавал ответы на запросы. Большинство пожаловались на общий сбой в работе нейросети — о проблеме сообщили 77% юзеров. Еще 13% отметили сбои сайта, 8% — неполадки в мобильном приложении.

Кроме того, сбой произошел в работе сервиса Spotify. Он затронул пользователей из разных стран. Наибольшее число сообщений о неполадках поступало из США — более 3 тыс., из Великобритании — почти 1,7 тыс.