Политолог объяснил, почему европейские страны угрожают России

Страны Европы начинают угрожать России из-за отчаяния, рассказал «Москве 24» гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он отметил, что таким образом они пытаются манипулировать общественным сознанием. По его словам, страны Балтики уверены, что остальная Европа пожертвует ими.

Это акт отчаяния: он имеет форму агрессии, безусловно, но, судя по всему, у прибалтийских политиков есть инсайдерская информация, что ими могут пожертвовать в результате конфликта, — рассказал Мухин.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО к демонстрации военной силы в отношении Калининградской области. Он заявил, что у Альянса есть все средства, чтобы прорваться в эту «небольшую крепость».