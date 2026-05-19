19 мая 2026 в 16:13

Стало известно, сколько украинских военных подготовили в ЕС

Генерал ЕС Клэнси: Евросоюз обучил более 90 тыс. украинских военных

Евросоюз подготовил более 90 тыс. военнослужащих ВСУ в рамках миссии военной помощи Украине, сообщил председатель военного комитета ЕС Шон Клэнси в интервью Euronews. По его словам, Брюссель продолжит поддержку Киева.

Сила ЕС проявляется, например, в нашей миссии по военной помощи [Украине], в рамках которой мы на сегодняшний день подготовили 93 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, — заявил Клэнси.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что Евросоюз планирует массово отправлять молодых украинцев на фронт до 2030 года. По его словам, таким образом ЕС пытается истощить Россию, чтобы создать условия для открытого конфликта. Он подчеркнул, что Евросоюз стремится любыми путями вернуть как можно больше граждан Украины на родину.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры обороны стран Евросоюза обсудили в Брюсселе механизмы использования кредита на €90 млрд (7,8 трлн рублей) для обеспечения военных потребностей Украины. В переговорах принял участие министр обороны Украины Михаил Федоров.

