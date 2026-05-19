ЕС придумал замену российским удобрениям

Еврокомиссия намерена компенсировать нехватку удобрений за счет коровьего навоза, пишет издание Politico со ссылкой на проект плана. В материале указано, что такое решение принято вместо ослабления ограничений против России и Белоруссии.

При этом авторы статьи заметили, что на регион явно надвигается кризис. Кроме того, после закрытия Ормузского пролива подскочили цены на энергоносители, что также повлияло на рынок удобрений. Как поясняет издание, большую часть удобрений в Европе производят из импортируемого газа — ключевого сырья для синтеза аммиака, и ограничения на удобрения РФ и Белоруссии сильно усложнили ситуацию.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть введение дополнительных сборов с Евросоюза в отношении российских удобрений. Он заявил, что на инициативы по обложению российских товаров пошлинами, которые направлены на финансирование восстановления Украины, Россия должна отвечать зеркальными мерами.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что Европу в скором времени накроет «цунами» энергетического кризиса. По его мнению, такой сценарий обернется для региона масштабными экономическими последствиями.