Медведев придумал, как «наказать» весь Евросоюз за дерзость Эстонии Медведев выступил с идеей ввести новые сборы с ЕС за российские удобрения

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть введение дополнительных сборов с Европейского союза в отношении российских удобрений. В мессенджере МАКС он заявил, что на инициативы по обложению российских товаров пошлинами, которые направлены на финансирование восстановления Украины, РФ должна отвечать зеркальными мерами.

Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать «восстановление» какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, — заявил экс-президент РФ.

Он отметил, что в странах Европейского союза «пусть дорожают продукты питания». Также он добавил, что вместо потерь от подобных ограничений у России в результате может оказаться больше ракет и беспилотников для проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее Медведев заявил, что расходы на кредит Украине в размере €90 млрд от Евросоюза лягут на плечи европейцев. Он раскритиковал логику Брюсселя, согласно которой возвращать деньги должен будет не Киев, а Москва в виде неких «репараций». Медведев подчеркнул, что европейцев вновь обводят вокруг пальца.