25 апреля 2026 в 13:12

Медведев придумал, как «наказать» весь Евросоюз за дерзость Эстонии

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть введение дополнительных сборов с Европейского союза в отношении российских удобрений. В мессенджере МАКС он заявил, что на инициативы по обложению российских товаров пошлинами, которые направлены на финансирование восстановления Украины, РФ должна отвечать зеркальными мерами.

Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать «восстановление» какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, — заявил экс-президент РФ.

Он отметил, что в странах Европейского союза «пусть дорожают продукты питания». Также он добавил, что вместо потерь от подобных ограничений у России в результате может оказаться больше ракет и беспилотников для проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее Медведев заявил, что расходы на кредит Украине в размере €90 млрд от Евросоюза лягут на плечи европейцев. Он раскритиковал логику Брюсселя, согласно которой возвращать деньги должен будет не Киев, а Москва в виде неких «репараций». Медведев подчеркнул, что европейцев вновь обводят вокруг пальца.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Бурятии ограничили доступ к горе Мунку-Сардык
В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры из тайги, детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского с Дудаевым после атаки ВСУ на Екатеринбург
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
