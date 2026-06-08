Поиски Усольцевых: последние новости 8 июня, сколько времени у спасателей

Поиски Усольцевых: последние новости 8 июня, сколько времени у спасателей

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге осенью, до сих пор не удалось найти. Какие известны последние новости об их исчезновении сегодня, 8 июня 2026 года, как продвигаются поиски, сколько времени осталось у спасателей?

Как пропали Усольцевы

28 сентября 2025 года семья Усольцевых — Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина — с собакой отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края.

Вскоре Усольцевы перестали выходить на связь. Начались поиски, которые продолжались до 12 октября, после чего мероприятия остановили из-за сложных погодных условий.

Во время следственных мероприятий специалисты осмотрели семейную машину, где не оказалось туристического снаряжения. Там же обнаружили крупную сумму денег. Кроме того, удалось установить, что семья легко оделась для похода. По дороге в гору Усольцевых видели двое туристов.

Что известно о продолжении поисков

Поиски семьи Усольцевых возобновили в мае. Период после схода снега и до появления высокой травы считается наиболее благоприятным для обнаружения следов, отметили эксперты.

В первые дни были обследованы подъездные пути к туристическим тропам и лес в районе горы Мальвинка. В ходе очередных поисковых мероприятий, состоявшихся в конце мая, спасатели прочесали около 30 км труднодоступной горно-таежной местности на квадроциклах и пешком.

4 июня в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили о продолжении расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи.

«Организованы дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ и волонтеров, в ходе которых будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника», — заявили в ведомстве.

Следователи добавили, что определены участки поиска туристов по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья. В поисках задействованы около 80 человек.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Какие последние новости о поиске Усольцевых известны 8 июня

8 июня Следственный комитет показал, как идут возобновленные поиски семьи Усольцевых. На видеокадрах специалисты выезжают в тайгу на спецтехнике, осматривают местность с помощью дронов.

По словам экс-спасателя Юрия Раилко, который участвовал в поисках семьи осенью 2025 года, поисковые мероприятия будут эффективны до середины июня.

«Снег сошел уже. <…> У них осталось время, пока трава не выросла активно и есть возможность поискать еще. Потом, когда трава поднимется, там искать уже смысла нет», — считает Раилко.

Ранее в СК назвали приоритетную версию случившегося с семьей Усольцевых.

«Основная версия — несчастный случай», — считают следователи.

Однако криминалист Михаил Игнатов предположил, что Усольцевы живы и очень тщательно спланировали свой побег, чтобы их никто не смог найти. Именно поэтому, по мнению эксперта, они не воспользовались возможностью покинуть страну на самолете.

Он не исключил, что семья может скрываться за границей. Игнатов пояснил, что из-за широкого резонанса, который вызвало их исчезновение, лица пропавших знает вся страна и затеряться в какой-нибудь деревне им было бы трудно.

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