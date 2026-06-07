Поиски Усольцевых: последние новости 7 июня, версия о тщательном побеге

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор не найдены. Какие последние новости об их исчезновении и поисках известны сегодня, 7 июня?

Какие последние новости о пропаже и поисках Усольцевых известны

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой пропали в сентябре 2025 года. Они отправились в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе, а спустя время перестали выходить на связь.

После пропажи семьи были организованы поиски. Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.

Криминалист Михаил Игнатов считает, что Усольцевы живы и очень тщательно спланировали свой побег, чтобы их никто не смог найти. Именно поэтому, по мнению эксперта, они не воспользовались возможностью покинуть страну на самолете.

«Я склоняюсь к тому, что все‑таки никто их не убивал, что они скрылись сами. Они готовили этот побег очень тщательно. Самое главное, что им нужно было именно скрыться. Они не были в розыске, они могли легально взять билеты, куда‑нибудь улететь и больше не прилетать. Но тогда они оставили бы свой след. А сейчас, в данный момент, они просто канули в никуда», — сказал он aif.ru.

Семья Усольцевых Фото: Социальные сети

По словам криминалиста, Усольцевы, вероятно, скрываются за границей, поскольку из-за широкого резонанса, который вызвало их исчезновение, лица пропавших знает вся страна и затеряться в какой-нибудь деревне им было бы трудно.

«В любой деревне, небольшом городке их бы опознали, сообщили бы в полицию. Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США», — предположил Игнатов.

Какой версии исчезновения Усольцевых придерживается следствие

После исчезновения Сергея и Ирины Усольцевых, а также их пятилетней дочери следствием изначально отрабатывались три версии случившегося: несчастный случай, криминальная версия и побег.

Версия о том, что семья была похищена или совершила побег, не нашла подтверждения, заявили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Проверив другие версии, следователи выделили одну основную — несчастный случай.

На настоящий момент поиски Усольцевых продолжаются и будут идти до тех пор, пока правоохранительные органы не найдут какую-либо информацию об исчезновении семьи, заявила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Уголовное дело закрывать не планируем. А значит, и искать будем, пока что-нибудь не найдем. Резонанс большой — пропала семья. У таких дел нет сроков давности. Всех, кто что-либо мог знать о деталях исчезновения, опросили не один раз. Круг отработан. Но могут появиться новые свидетели. Признание пропавших умершими на ход дела никак не влияет», — отметила она.

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