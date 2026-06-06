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06 июня 2026 в 12:05

Врач выдвинула неожиданную версию пропажи Усольцевых

Доктор Малиновская: Усольцевы могли забраться в скотомогильник и замерзнуть

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Семья Усольцевых могла забраться в пещеру или скотомогильник, где замерзла, высказала мнение в беседе с NEWS.ru физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская. Она предположила, что супруги искали замкнутое пространство, чтобы согреться, которое стало их последним пристанищем.

Древний животный инстинкт заставляет замерзающего искать максимально узкое, закрытое пространство, чтобы спастись от холода. Семья в панике могла залезть в любое углубление. Это могли быть пещера, домик охотника или даже скотомогильник, которые стали последним убежищем Усольцевых, — высказала мнение Малиновская.

При сильном переохлаждении у людей отключается рациональное мышление, отметила эксперт. По ее словам, это явление было подробно описано в статье немецких судмедэкспертов, опубликованной в журнале International Journal of Legal Medicine. Они проанализировали 69 случаев гибели от переохлаждения и обнаружили, что почти всегда тела были найдены в положении, указывающем на поиск защиты под кроватью, за шкафом, в листве или щели.

Осенью 2025 года Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно исчезли во время туристического похода в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин Красноярского края.

Ранее стало известно, что Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по поиску семьи туристов. К работам были привлечены спасатели, сотрудники силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы и участники отряда «ЛизаАлерт».

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