Тайна семьи Усольцевых получила новое продолжение

Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края осенью 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ по региону. К работам привлечены спасатели, сотрудники силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы и участники отряда "ЛизаАлерт".

В целях установления местонахождения семьи региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и волонтеров, в ходе которых будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника, — сказано в сообщении.

Всего в операции планируется задействовать около 80 человек. Криминалисты уже определили районы поиска по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья.

Ранее нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых. Отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов заявил, что семья Усольцевых могла стать жертвами таежных сектантов. Однако, по его словам, в таком случае у представителей силовых структур уже имелись бы соответствующие данные.