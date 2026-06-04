ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 04:06

Тайна семьи Усольцевых получила новое продолжение

СК начал дополнительные поисковые мероприятия по делу семьи Усольцевых

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края осенью 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ по региону. К работам привлечены спасатели, сотрудники силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы и участники отряда "ЛизаАлерт".

В целях установления местонахождения семьи региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и волонтеров, в ходе которых будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника, — сказано в сообщении.

Всего в операции планируется задействовать около 80 человек. Криминалисты уже определили районы поиска по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья.

Ранее нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых. Отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов заявил, что семья Усольцевых могла стать жертвами таежных сектантов. Однако, по его словам, в таком случае у представителей силовых структур уже имелись бы соответствующие данные.

Регионы
Усольцевы
поиски
операции
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ
МИД России обвинил Киев в геноциде курян
Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют
«Слушать и учиться»: глава делегации США назвал причину поездки на ПМЭФ
Сафонов вошел в десятку самых дорогих вратарей мира
В России придумали, как сократить число нелегальных детских лагерей
МИД России анонсировал зарубежную поездку Лаврова
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.