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06 августа 2026 в 06:15

В Госдуме рассказали, как новые правила для УК изменят жизнь россиян

Депутат Чаплин: новые правила для УК повысят качество обслуживания домов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Внедрение новых правил для управляющих компаний приведет к улучшению качества обслуживания жилых домов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Никита Чаплин. По его словам, теперь аварийные службы обязаны круглосуточно принимать обращения граждан.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила лицензирования управляющих компаний, которые сделают рынок управления жильем более профессиональным и прозрачным. Срок выдачи лицензии сокращен с 30 до 10 дней, а выдавать ее будет Государственная жилищная инспекция. Кроме того, УК обязана оборудовать офис для приема граждан и организовать круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу. Это гарантирует, что жители смогут оперативно сообщить о проблеме и получить обратную связь в любое время. Для жителей многоквартирных домов это означает повышение качества обслуживания, — пояснил Чаплин.

Он подчеркнул, что для управляющих компаний устанавливаются строгие требования к квалификации сотрудников. По словам депутата, теперь инженер и бухгалтер обязаны иметь профильное образование и подтвержденный опыт работы. В то же время, отметил парламентарий, генеральный директор должен иметь квалификационный аттестат, зарегистрированный в федеральном реестре.

Новые стандарты — это шаг к тому, чтобы каждая управляющая компания действительно работала для людей, а не против них. Рекомендую жителям проверить, какая УК управляет их домом, и убедиться, что она соответствует новым требованиям. Если она не прошла лицензирование по новым правилам, стоит задуматься о смене организации на общем собрании собственников, — заключил Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что исправный счетчик воды, срок межповерочного интервала которого истек, не требует замены. По его словам, достаточно провести поверку в аккредитованной лаборатории.

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