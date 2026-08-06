Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 05:39

Мошенники нашли новый способ обмануть подростков

МВД: аферисты предлагают подросткам переоформить номера телефонов

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, достигших совершеннолетия, передают РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. Аферисты убеждают молодых людей, что после 18-летия необходимо переоформить номер мобильного телефона.

По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками оператора связи. Во время разговора они сообщают, что для переоформления абонентского номера нужно назвать код из СМС.

После этого потерпевшему звонит другой участник схемы. Он представляется сотрудником службы безопасности портала госуслуг и заявляет, что мошенники якобы получили доступ к личному кабинету и пытаются выгрузить персональные данные.

Затем с жертвой связывается еще один аферист. Он выдает себя за сотрудника Центрального банка и утверждает, что деньги гражданина якобы используются в мошеннической схеме. Под этим предлогом злоумышленники предупреждают о возможном обыске и убеждают перевести сбережения на счета для их «декларирования».

Кроме того, преступники могут заявить, что на имя потерпевшего уже оформлены микрозаймы. Для их якобы отмены человеку предлагают подать заявки в микрофинансовые организации и продиктовать коды из СМС. После этого мошенники оформляют кредиты на имя жертвы и похищают денежные средства.

Ранее аналитик Владимир Ульянов рассказал, что резкое изменение профиля звонков указывает на мошенников. Он отметил, что если человек не ждет звонков из других регионов и не связан с логистикой, а получает много незнакомых вызовов — вероятно, это спам.

Общество
Россия
МВД РФ
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник назвал Украину государством-наемником
В РФ призвали жестче наказывать «черных вдов» после расследования Собчак
Стало известно, какая мера пресечения сохранится для Лерчек после приговора
Отец Илона Маска рассказал о своем впечатлении от россиян
Инфантино пришел конец! Друга Трампа уберут из ФИФА — зловещий план УЕФА
В Госдуме рассказали, как новые правила для УК изменят жизнь россиян
В МИД РФ заявили, что Киев сорвал все договоренности
Россиянам рассказали, что грозит за оставленный на пляже мусор
Число сбитых над Москвой беспилотников увеличилось
В ОП предложили ввести федеральную выплату школьникам к 1 сентября
Мошенники нашли новый способ обмануть подростков
Диетолог назвала неочевидный продукт, который вызывает раздражение ЖКТ
«Центр» ликвидировал наемников ВСУ в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 августа
ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 августа
В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника
Психолог ответила, чем плохи гаджеты в роли няни для ребенка
В США обсуждают ускоренное принятие санкций против России
Украинцы вошли в число лидеров по арестам в США
Трамп обрушился на главу Пентагона из-за нехватки ракет
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.