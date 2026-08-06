Мошенники нашли новый способ обмануть подростков

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, достигших совершеннолетия, передают РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. Аферисты убеждают молодых людей, что после 18-летия необходимо переоформить номер мобильного телефона.

По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками оператора связи. Во время разговора они сообщают, что для переоформления абонентского номера нужно назвать код из СМС.

После этого потерпевшему звонит другой участник схемы. Он представляется сотрудником службы безопасности портала госуслуг и заявляет, что мошенники якобы получили доступ к личному кабинету и пытаются выгрузить персональные данные.

Затем с жертвой связывается еще один аферист. Он выдает себя за сотрудника Центрального банка и утверждает, что деньги гражданина якобы используются в мошеннической схеме. Под этим предлогом злоумышленники предупреждают о возможном обыске и убеждают перевести сбережения на счета для их «декларирования».

Кроме того, преступники могут заявить, что на имя потерпевшего уже оформлены микрозаймы. Для их якобы отмены человеку предлагают подать заявки в микрофинансовые организации и продиктовать коды из СМС. После этого мошенники оформляют кредиты на имя жертвы и похищают денежные средства.

Ранее аналитик Владимир Ульянов рассказал, что резкое изменение профиля звонков указывает на мошенников. Он отметил, что если человек не ждет звонков из других регионов и не связан с логистикой, а получает много незнакомых вызовов — вероятно, это спам.