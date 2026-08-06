ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили пункты управления беспилотниками, бронетехнику и живую силу ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Во время разведки в тылу украинских подразделений были обнаружены маршруты передвижения пехоты и техники.

Полученные координаты передали операторам ударных беспилотников и расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет». Удары были нанесены по боевым бронированным машинам, пикапам и квадроциклам, которые использовались для подвоза личного состава и боеприпасов. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин, в том числе западного производства, более пяти пикапов, квадроциклы с боеприпасами, беспилотники и живая сила ВСУ.

В Минобороны отметили, что срыв подвоза личного состава и материальных средств снизил обороноспособность украинских позиций на этом участке. Кроме того, расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ. По данным ведомства, были разрушены пункты управления, ретрансляторы и терминалы спутниковой связи.

В министерстве добавили, что находившиеся на позициях операторы беспилотников, саперы и другие военнослужащие ВСУ были уничтожены. По оценке ведомства, поражение этих объектов осложнило применение украинской стороной разведывательных и ударных беспилотников на данном участке фронта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли около 1380 военнослужащих. Наибольшие потери украинская армия понесла в зоне действия группировки войск «Восток» — свыше 360 бойцов.