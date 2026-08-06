Украинцы вошли в число лидеров по арестам в США

Украинцы вошли в число лидеров по арестам в США

Иммиграционная и таможенная служба США сообщила о 223 арестах граждан Украины за первые шесть месяцев 2026 финансового года, следует из данных пресс-службы ICE. Речь идет о людях, которые ранее получили временное разрешение на нахождение в стране и защиту от депортации.

За этот же период в миграционные изоляторы США попали 255 граждан Украины. В ведомственной статистике отмечается, что число таких случаев оказалось выше, чем в предыдущие годы.

В 2022 финансовом году американские власти зафиксировали 86 арестов украинцев, в 2023 году — 199, а в 2024 году — 38. По количеству задержаний граждане Украины заняли одно из лидерских мест среди рейтинга национальностей, представленных в отчетах ICE за указанный период.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа приостановила депортацию мигрантов, работающих в сельском хозяйстве, в ресторанах и гостиницах. Уточняется, что сотрудники иммиграционной службы прекратят рейды и задержания иностранцев в этих сферах.

Кроме того, власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами. По данным источника, под такие меры попали в том числе супруги американских граждан и мигранты с действующими разрешениями на работу.