«Их больше миллиона»: зачем Зеленский врет о 50 000 убитых на СВО украинцах

«Их больше миллиона»: зачем Зеленский врет о 50 000 убитых на СВО украинцах

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попался на лжи о потерях ВСУ. Он заявил, что войска республики с начала конфликта лишились всего 50 тысяч солдат, при этом еще полгода назад сам глава государства заявлял о 55 тысячах. Впрочем, опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают: обе цифры не имеют ничего общего с реальностью и очень сильно занижены. Сколько людей на самом деле потеряла Украина и на кого рассчитана ложь Киева — в материале NEWS.ru.

Как Зеленского поймали на лжи

В конце июля Владимир Зеленский заявил, что в ходе конфликта с Россией украинская армия потеряла убитыми якобы 50 тысяч военных, еще около 400 тысяч получили ранения. Он также признал, что среди бойцов ВСУ есть большое количество пропавших без вести. При этом в начале февраля глава Украины называл другие цифры.

«На Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тысяч», — сказал он в интервью французскому телеканалу France 2.

Таким образом, если верить словам Зеленского, количество ликвидированных бойцов ВСУ за полгода не только не выросло, но даже уменьшилось. Как это технически возможно, глава республики не уточнял.

На нестыковки обратило внимание китайское издание Sohu, которое назвало слова Зеленского «пропагандой, а не статистикой».

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Учитывая интенсивность украинского конфликта и ситуацию на передовой, его данные неверны. <…> Такого рода „воскрешение украинской армии“, которое явно нарушает здравый смысл, сильно снижает достоверность цифр Зеленского», — пишут авторы материала.

СМИ сослалось на данные спутниковой разведки, согласно которым на Украине было обнаружено свыше 30 крупных военных кладбищ. Только на одном из них журналисты насчитали более 60 тысяч солдатских захоронений.

По мнению авторов Sohu, Зеленский стремится создать впечатление, будто положение дел на передовой складывается в пользу Украины, и снизить напряженность в обществе, а также сохранить поддержку западных союзников. Однако его ложь может негативно сказаться на доверии к властям республики как внутри нее, так и за ее пределами.

Что известно о потерях ВСУ на самом деле

Telegram-канал «Шепот фронта», который ведет собственную статистику, используя программы для автоматического подсчета опубликованных на Украине некрологов, сообщает: с февраля 2022 года по конец июня 2026-го ВСУ могли потерять убитыми около 760 тысяч солдат и офицеров. При этом его авторы уточняют, что некрологи публикуются примерно по 90% погибших — таким образом, общее число потерь может превышать 800 тысяч человек.

Депутат Верховной рады Анна Пуртова в конце июня сообщала, что пропавшими без вести в украинских войсках числятся около 100 тысяч военных.

По словам военэксперта, военкора Владислава Шурыгина, в эту категорию попадают те, кто остался на территории, не контролируемой ВСУ.

«В этом случае человек либо убит, либо попал в плен. Данные о пленных Россия оперативно обнародует, поэтому из числа пропавших без вести такие люди выбывают», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Шурыгин считает, что 99% тех, кого Киев объявил «пропавшими», на самом деле погибли.

Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Они либо разорваны взрывом, и их крайне сложно опознать, либо гниют где-нибудь в лесопосадках, где их еще никто не нашел. И, кстати, не ищет. Ведь если боец пропал без вести, значит, компенсацию родственникам можно не платить», — заметил эксперт.

Он отметил, что пытался самостоятельно подсчитать потери ВСУ, анализируя данные о численности раненых-ампутантов, которые есть в открытом доступе.

«Реалии таковы, что на двух раненых приходится один убитый. Исходя из этого, я насчитал около 800 тысяч погибших военнослужащих ВСУ. Но, думаю, реально их более 1 млн — с учетом тех же пропавших без вести», — поделился своими выводами Шурыгин.

Член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин в беседе с NEWS.ru отмечал, что цифры могут быть еще больше.

«Если речь идет о потерях ВСУ за всю историю конфликта, на мой взгляд, это не 1 млн, а более 2 млн солдат. Причем сюда пока еще не вписываются так называемые добровольцы и наемники из иностранных регионов, хотя их тоже погибло несколько десятков тысяч человек», — подчеркивал он.

Почему Зеленский лжет о потерях

Кипрский журналист Александр Христофору назвал последнее заявление Зеленского о потерях ВСУ «мерзким». По его мнению, президент Украины рассчитывает, что «дикая ложь» поддержит «поток денег и оружия» с Запада.

«Это не ошибка, а сознательная попытка выдать поражение за победу», — уверен Христофору.

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в беседе с NEWS.ru предположил, что ложь Зеленского направлена не только на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю.

«На Украине сильно буксует мобилизация. Если честно рассказать, что погибших — миллион, это снизит темпы поставки пушечного мяса на фронт еще больше. Зеленскому это не нужно. При этом он врет о потерях не только Украины, но и России. Его цель — создать иллюзию, будто украинские войска воюют лучше российских и что их хватит надолго, если Запад будет помогать», — указал он.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, заявления Зеленского доходят до абсурда.

«Численность ВСУ — под миллион. Допустим, погибли всего 50 тысяч. Так зачем же вы мобилизацию усиливаете так, что уже народ бунтует? Ведь вам, по идее, людей должно хватать!» — отметил собеседник NEWS.ru.

Он обратил внимание, что западные СМИ охотно распространяют фейки Зеленского, даже не задавая элементарных вопросов. При этом Килинкаров напомнил и о еще одном важном нюансе.

«Мы передаем Украине 1000 тел ее погибших военных, а она нам — 41. И как же так получается? Украина якобы теряет в восемь раз меньше России, но убитых у нее почему-то в 25 раз больше. Почему Зеленского об этом никто не спросит?» — рассуждает эксперт.

По словам Килинкарова, Зеленский как верховный главнокомандующий каждый день получает сводки от ВСУ по числу погибших, раненых и пропавших без вести.

«Но я уверен, что ему искренне наплевать. И на число убитых, и на число потерянных квадратных километров. Его задача — чтобы конфликт продолжался, потому что он на нем зарабатывает. Все остальное для него — детали», — заключил экс-нардеп.

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