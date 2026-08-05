ВСУ атаковали дроном церемонию похорон в Харьковской области

ВСУ при помощи беспилотника ударили по жителям села в Харьковской области, когда они собрались проститься с умершим соседом, сообщает ТАСС. В результате инцидента несколько человек получили ранения.

Сосед умер, собрались родственники все. Ну видишь же, что стоит гроб. Видишь, люди стоят, гроб прямо у толпы. Село собралось, кто остался, проводить. Вот прямо в толпу был нанесен удар, — рассказал эвакуированный житель.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки над регионами страны было сбито 200 вражеских дронов. Все они были самолетного типа.

Также президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что сокращение поставок ракет ПВО от западных партнеров может быть продиктовано политическим решением. Европейские лидеры хотят добиться «сговорчивости» Киева, предположил он.

Между тем руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил, что украинская власть сознательно занижает реальные потери армии с целью сохранить темпы мобилизации и не лишиться западной помощи. По его словам, ситуация с комплектованием ВСУ остается критической.