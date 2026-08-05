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05 августа 2026 в 20:24

Названа сумма ущерба после поджога квартиры пенсионеркой в Москве

Ущерб от поджога квартиры пенсионеркой в Москве оценили в 5 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ущерб квартире в Москве, которую подожгла 68-летняя пенсионерка, предварительно оценили в 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, женщина сама пострадала при пожаре и находится в тяжелом состоянии.

Как пишут авторы, восстановление жилья может занять около одного-двух месяцев. На первом этапе из квартиры вывезут мусор и остатки сгоревших вещей, затем просушат полы и стены, после чего специалисты проведут детальную оценку состояния помещений. Наибольшие расходы, как отмечает канал, потребуются на отделку, косметический ремонт, восстановление мебели и интерьера.

Ранее адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что пенсионерке, которая подожгла квартиру в Москве во время визита судебных приставов, может грозить до пяти лет лишения свободы. По его словам, окончательная квалификация будет зависеть от того, был ли у женщины умысел причинить вред людям, находившимся в квартире. Если следствие докажет умысел на убийство, речь может идти о покушении, однако для этого необходимо установить характер полученных травм и направленность умысла.

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