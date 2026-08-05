Бенгальский кот загрыз чихуахуа в Москве

Бенгальский кот загрыз оставленную москвичкой на передержке чихуахуа по имени Рики, пишет Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы». Хозяйка передержки ненадолго покинула животных, а когда вернулась, увидела результат расправы.

По имеющейся информации, хозяйка собаки оставила в столице России питомца в специальном заведении, а потом улетела в отпуск. Владелица передержки имела собственное домашнее животное — большого бенгальского кота.

В один день женщина отправилась в магазин. Когда она вернулась, то увидела, что кот пробрался к чихуахуа и загрыз его. Хозяйка собаки прервала в отпуск и вернулась в Москву. По данным Telegram-канала, она хочет подать заявление в полицию.

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