Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 18:55

Бенгальский кот загрыз чихуахуа в Москве

Бенгальский кот загрыз собаку породы чихуахуа в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бенгальский кот загрыз оставленную москвичкой на передержке чихуахуа по имени Рики, пишет Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы». Хозяйка передержки ненадолго покинула животных, а когда вернулась, увидела результат расправы.

По имеющейся информации, хозяйка собаки оставила в столице России питомца в специальном заведении, а потом улетела в отпуск. Владелица передержки имела собственное домашнее животное — большого бенгальского кота.

В один день женщина отправилась в магазин. Когда она вернулась, то увидела, что кот пробрался к чихуахуа и загрыз его. Хозяйка собаки прервала в отпуск и вернулась в Москву. По данным Telegram-канала, она хочет подать заявление в полицию.

Ранее обезьяна из частного вольера искусала 84-летнюю жительницу Адыгеи до смерти. Примат также покалечил ее 39-летнего внука.

Кроме того, сотрудники ДПС в Кабардино-Балкарской Республике спасли от стаи бездомных собак девушку. Она вышла погулять вместе со своим псом. Когда ее окружила свора, подъехавшие правоохранители отогнали ее, включив звуковые сигналы.

Москва
коты
собаки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист «Зенита» раскрыл, что может помешать команде выиграть РПЛ
Россияне будут меньше работать, €1 млн нашли в мусорке: что дальше
Судно наехало на матрас с детьми в Ленинградской области
Пик Победы в Киргизии закроют для новичков после смерти россиянки
Машков рассказал о работе с участниками СВО
В Британии заявили об инциденте с танкером вблизи Йемена
Тысячи пользователей столкнулись со сбоями в работе стримингового сервиса
«Настоящая катастрофа»: Санду раскрыла последствия засухи для Молдавии
СК начал расследование атаки дрона на больницу в ДНР
Путин иронично оценил первое место «Единой России» в бюллетене
Подозреваемый в убийстве два года скрывался от правосудия
Украина стала камнем преткновения для политиков Италии
Миляев рассказал о состоянии воздуха после пожара на складе WB под Тулой
Юра Борисов объяснил свое желание сняться в «Битве моторов»
Цены на бензин снизились в 46 регионах России
ЦИК назвала партии с наибольшим числом участников СВО в списках
Зеленский предположил, с чем связано сокращение поставок ракет ПВО
Назван показатель инфляции в России
Небензя объяснил, как Запад подпитывает международный терроризм
Украинский тренер заплатит штраф за русский язык
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.