Россияне будут меньше работать, €1 млн нашли в мусорке: что дальше

Россиян ожидают еще две сокращенные рабочие недели в 2026 году, на Камчатке туристы осквернили идолов-оберегов ради видео, итальянец случайно выкинул в помойку лотерейный билет на €1 млн (93,5 млн рублей) — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Две короткие рабочие недели ожидают россиян до конца года
До конца 2026 года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели, заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, это произойдет в ноябре и декабре.
«В 2026 году нас ждут еще две короткие недели — в ноябре и в декабре», — отметила эксперт.
Первая неделя связана с празднованием Дня народного единства, который в 2026 году выпадает на среду, уточнила она. Вторая короткая рабочая неделя ожидается в конце декабря и продлится три дня — с 28 по 30 декабря, резюмировала Иванова-Швец.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в свою очередь предложил объявить 1 сентября выходным днем для родителей школьников. По его мнению, необходимо закрепить эту норму в Трудовом кодексе, чтобы родители могли официально получить дополнительный выходной.
Депутат отметил, что в День знаний родителям следует проводить время вместе с детьми, участвуя в торжественных мероприятиях и поддерживая их. Миронов также подчеркнул, что в настоящее время, хотя многие работодатели идут навстречу, предоставление отгулов по желанию родителей все еще зависит от решений начальства.
«Нужно сделать [выходным днем] для родителей школьников, особенно для родителей первоклассников <...>. Прийти на торжественную линейку, поддержать ребят, разделить с ними этот праздник», — резюмировал парламентарий.
Доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев отметил, что россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, в 2027 году предварительно ожидают 118 выходных дней. Такая цифра содержится в проекте производственного календаря, который подготовил Минтруд РФ. Петкилев уточнил, что документ планируется окончательно утвердить осенью, поэтому пока данные являются предварительными.
Туристы залезли на голову идола ради лайков
На Камчатке туристы забрались на одного из трех идолов-гамулов, чтобы снять видео для соцсетей, сообщили источники. Местные жители таким поведением остались недовольны. По словам информаторов, инцидент произошел на Вилючинском перевале.
Там стоят три гамула, которых коренные народы считают хранителями и духами вулканов. Один из идолов олицетворяет дым, второй — изобилие и добычу, а третьего считают проводником в мир духов. Местные относятся к гамулам с уважением — оставляют у их подножий подношения, а также просят удачи и хорошей погоды.
Туристы же поступили иначе — вскарабкались на одного из идолов ради эффектного кадра. Фотосессия закончилась только после того, как им сделали замечание. Уточняется, что деревянные гамулы появились на Вилючинском перевале в 2015 году в рамках благоустройства популярного туристического маршрута.
Мужчина выбросил в мусор лотерейный билет на 93,5 млн рублей
Житель итальянского города Битонто выкинул в помойку лотерейный билет на €1 млн из-за надписи «Не подлежит выплате», пишут местные СМИ. Мужчина играет в мгновенную лотерею уже несколько лет и все время выбирает комбинацию 2, 4, 8, 10 и 51 из-за ее связи с близким человеком.
По правилам розыгрыша в пункте продажи можно сразу получить небольшие выигранные суммы, но не крупные. Когда житель Битонто увидел, что билет не подлежит выплате в таком месте, он решил, что проиграл, и выкинул его. Уже дома родные подсказали мужчине, что у него был билет на €1 млн.
Семья отправилась в пункт продажи, но не нашла его. Мусор, в котором был билет, вывезли на сортировочный пункт. Однако гендиректор местной компании Sanb по сбору и вывозу мусора помог мужчине. По его словам, произошло чудо и специалисты восстановили маршрут «путешествия» билета, после чего вернули его владельцу.
Житель Флориды тем временем выиграл в лотерею $800 млн (63,4 млрд рублей). Это третий по величине джекпот в истории США. У обладателя счастливого билета совпали шесть чисел, включая золотой мегашар с номером 12. Мужчина может выбрать между ежегодными выплатами в течение 30 лет и единовременной выплатой суммы наличными в размере $344,2 млн (27,3 млрд рублей) до вычета налогов.
Шансы на выигрыш составляли 1 к 290 млн. Этот джекпот стал крупнейшим выигрышем в 2026 году и 10-м по величине в истории игры. Предыдущим рекордсменом был также уроженец Флориды, который выиграл $1,6 млрд в августе 2023 года.
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