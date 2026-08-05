Россияне будут меньше работать, €1 млн нашли в мусорке: что дальше

Россияне будут меньше работать, €1 млн нашли в мусорке: что дальше

Россиян ожидают еще две сокращенные рабочие недели в 2026 году, на Камчатке туристы осквернили идолов-оберегов ради видео, итальянец случайно выкинул в помойку лотерейный билет на €1 млн (93,5 млн рублей) — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Две короткие рабочие недели ожидают россиян до конца года

До конца 2026 года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели, заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, это произойдет в ноябре и декабре.

«В 2026 году нас ждут еще две короткие недели — в ноябре и в декабре», — отметила эксперт.

Первая неделя связана с празднованием Дня народного единства, который в 2026 году выпадает на среду, уточнила она. Вторая короткая рабочая неделя ожидается в конце декабря и продлится три дня — с 28 по 30 декабря, резюмировала Иванова-Швец.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в свою очередь предложил объявить 1 сентября выходным днем для родителей школьников. По его мнению, необходимо закрепить эту норму в Трудовом кодексе, чтобы родители могли официально получить дополнительный выходной.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат отметил, что в День знаний родителям следует проводить время вместе с детьми, участвуя в торжественных мероприятиях и поддерживая их. Миронов также подчеркнул, что в настоящее время, хотя многие работодатели идут навстречу, предоставление отгулов по желанию родителей все еще зависит от решений начальства.

«Нужно сделать [выходным днем] для родителей школьников, особенно для родителей первоклассников <...>. Прийти на торжественную линейку, поддержать ребят, разделить с ними этот праздник», — резюмировал парламентарий.

Доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев отметил, что россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, в 2027 году предварительно ожидают 118 выходных дней. Такая цифра содержится в проекте производственного календаря, который подготовил Минтруд РФ. Петкилев уточнил, что документ планируется окончательно утвердить осенью, поэтому пока данные являются предварительными.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Туристы залезли на голову идола ради лайков

На Камчатке туристы забрались на одного из трех идолов-гамулов, чтобы снять видео для соцсетей, сообщили источники. Местные жители таким поведением остались недовольны. По словам информаторов, инцидент произошел на Вилючинском перевале.

Там стоят три гамула, которых коренные народы считают хранителями и духами вулканов. Один из идолов олицетворяет дым, второй — изобилие и добычу, а третьего считают проводником в мир духов. Местные относятся к гамулам с уважением — оставляют у их подножий подношения, а также просят удачи и хорошей погоды.

Туристы же поступили иначе — вскарабкались на одного из идолов ради эффектного кадра. Фотосессия закончилась только после того, как им сделали замечание. Уточняется, что деревянные гамулы появились на Вилючинском перевале в 2015 году в рамках благоустройства популярного туристического маршрута.

Мужчина выбросил в мусор лотерейный билет на 93,5 млн рублей

Житель итальянского города Битонто выкинул в помойку лотерейный билет на €1 млн из-за надписи «Не подлежит выплате», пишут местные СМИ. Мужчина играет в мгновенную лотерею уже несколько лет и все время выбирает комбинацию 2, 4, 8, 10 и 51 из-за ее связи с близким человеком.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По правилам розыгрыша в пункте продажи можно сразу получить небольшие выигранные суммы, но не крупные. Когда житель Битонто увидел, что билет не подлежит выплате в таком месте, он решил, что проиграл, и выкинул его. Уже дома родные подсказали мужчине, что у него был билет на €1 млн.

Семья отправилась в пункт продажи, но не нашла его. Мусор, в котором был билет, вывезли на сортировочный пункт. Однако гендиректор местной компании Sanb по сбору и вывозу мусора помог мужчине. По его словам, произошло чудо и специалисты восстановили маршрут «путешествия» билета, после чего вернули его владельцу.

Житель Флориды тем временем выиграл в лотерею $800 млн (63,4 млрд рублей). Это третий по величине джекпот в истории США. У обладателя счастливого билета совпали шесть чисел, включая золотой мегашар с номером 12. Мужчина может выбрать между ежегодными выплатами в течение 30 лет и единовременной выплатой суммы наличными в размере $344,2 млн (27,3 млрд рублей) до вычета налогов.

Шансы на выигрыш составляли 1 к 290 млн. Этот джекпот стал крупнейшим выигрышем в 2026 году и 10-м по величине в истории игры. Предыдущим рекордсменом был также уроженец Флориды, который выиграл $1,6 млрд в августе 2023 года.

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