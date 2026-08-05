Мужчина чудом нашел выброшенный в мусор лотерейный билет на 93 млн рублей Repubblica: итальянец случайно выкинул в помойку лотерейный билет на €1 млн

Житель итальянского города Битонто выкинул в помойку лотерейный билет на €1 млн (около 93,6 млн рублей) из-за надписи «Не подлежит выплате», пишет газета Repubblica. Впоследствии он смог обнаружить его благодаря чуду.

Мужчина играет в мгновенную лотерею уже несколько лет и все время выбирает комбинацию 2, 4, 8, 10 и 51 из-за ее связи с близким человеком. По правилам розыгрыша в пункте продажи можно сразу получить небольшие выигранные суммы, но не крупные. Когда житель Битонто увидел, что билет не подлежит выплате в таком месте, он решил, что проиграл и выкинул его.

Уже дома родные подсказали мужчине, что у него был билет на €1 млн. Семья отправилась в пункт продажи, но не нашла его. Мусор, в котором был билет, вывезли на сортировочный пункт. Гендиректор местной компании Sanb по сбору и вывозу мусора помог мужчине.

С его слов, произошло чудо и специалисты восстановили маршрут «путешествия билета». Его обнаружили спустя долгие поиски и вернули владельцу. Гендиректор признался, что прикоснулся к билету на удачу.

Ранее житель Флориды выиграл в лотерею $800 млн (63,4 млрд рублей). Это третий по величине джекпот в истории США. Отмечалось, что у обладателя счастливого билета совпали шесть чисел, включая золотой мегашар с номером 12.