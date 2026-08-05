В Германии заявили, что БПЛА рядом с украинским самолетом нес взрывчатку

В Германии заявили, что БПЛА рядом с украинским самолетом нес взрывчатку Bild: БПЛА рядом с украинским самолетом в Германии нес взрывчатое вещество

Беспилотник, найденный вблизи украинского грузового самолета в воздушной гавани Лейпцига/Галле, нес взрывчатку, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что взрывное устройство находилось в небольшом пакете.

Снимки с рентгена также якобы свидетельствуют о том, что пакет был оснащен детонатором, но из-за скрытого дефекта взрыва не произошло. Полиция Германии продолжает заниматься расследованием инцидента.

Ранее НАТО подтвердила факт обнаружения беспилотника рядом с украинским самолетом. Федеральная полиция задействовала робота для обезвреживания. Человека, управлявшего дроном, пока не нашли.

Также сообщалось, что полиция Нидерландов проверяет информацию о подозрительном предмете у штаба объединенного командования НАТО в Брюнссюме на юго-востоке страны. На месте происшествия работал сапер. По итогам работы проведут дальнейшее расследование.

Между тем в штаб-квартире Североатлантического альянса в Бельгии задержали стажерку по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны. Обвиняемой оказалась гражданка Канады китайского происхождения, которую также подозревают в связях с преступной группировкой.