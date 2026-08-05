Экономист ответил, как изменились условия по вкладам

Банки решили увеличить депозитные ставки, рассказал URA.RU заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Он отметил, что существенного роста процентов в ближайшее время не ожидается — возможны лишь небольшие коррекции в рамках маркетинговых акций.

Крупные банки, понимая, что они теряют часть клиентов, решили провести коррекцию и немного увеличить депозитные ставки, чтобы сохранить средства вкладчиков, — объяснил Цыганов.

Экономист подчеркнул, что до того, как ЦБ замедлил снижение ключевой ставки, ведущие коммерческие банки продолжительное время уменьшали проценты по своим вкладам с опережением. По его словам, из-за этого начался отток депозитов в банки второй и третьей величины.

Ранее аналитик Михаил Васильев рассказал, что размещение сбережений на банковских вкладах все еще выгодно, несмотря на макроэкономическую нестабильность. Он отметил, что доходность депозитов носит реальный (положительный) характер, что позволяет инвесторам получать прибыль даже с учетом обесценивания денег.