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05 августа 2026 в 14:19

Названо число пострадавших из-за мин сотрудников ЗАЭС

Лихачев: четыре сотрудника ЗАЭС ранены из-за подрыва на минах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С начала недели четверо сотрудников Запорожской АЭС получили ранения от мин, устанавливаемых дистанционно украинскими беспилотниками, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства в МАКС, инциденты произошли в течение двух с половиной суток.

Всего за два с половиной дня с начала недели уже четверо сотрудников Запорожской АЭС были ранены в результате подрыва мин, устанавливаемых дистанционно дронами вооруженных сил Украины, — заявил Лихачев.

По словам главы корпорации, сначала подорвался автомобиль вместе с находившимися в нем людьми, а затем — двое работников, которые ехали на работу на скутерах. Он уточнил, что двух сотрудников в тяжелом состоянии доставили в местную больницу, при этом одному из них пришлось ампутировать ногу. Еще двое получили, по его словам, легкие ранения, от госпитализации они отказались.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил орденом Мужества главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Он погиб от удара украинского беспилотника.

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