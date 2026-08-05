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05 августа 2026 в 14:59

В двух аэропортах разрешили оплату криптовалютой

Dubai Duty Free разрешила платить за покупки криптовалютой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В торговых точках Dubai Duty Free теперь можно расплачиваться криптовалютой, сообщила пресс-служба правительства Дубая. Сеть магазинов стала первой в аэропортах Ближнего Востока, где внедрили легальный цифровой способ оплаты.

Теперь соответствующие требованиям клиенты могут использовать Crypto.com Pay при совершении покупок в Dubai Duty Free, — говорится в заявлении.

Новый способ оплаты появился в международном аэропорту Дубая (DXB), а также в аэропорту Аль-Мактум (AMIA). Криптовалютой можно теперь расплатиться и при покупках онлайн в магазинах сети.

С июля текущего года жители ОАЭ уже могут оплачивать билеты авиакомпании Emirates через ту же криптобиржу. Оплата проходит в дирхамах — национальной валюте страны.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин сообщал, что проведение операций с цифровыми валютами в стране в рамках новых правовых норм может стать реальностью уже к ноябрю 2026 года. По его словам, власти уже проводят работу по подготовке внедрения цифровой валюты.

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