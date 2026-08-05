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05 августа 2026 в 15:37

Вертолет направили для эвакуации экипажа пропавшего под Иркутском самолета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Вертолет вылетел для эвакуации экипажа самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время патрулирования под Иркутском, сообщил в МАКСе губернатор региона Игорь Кобзев. По словам главы области, летчики обнаружены в 90 км от Бодайбо.

Как сообщил руководитель поисковых работ, начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Александрович Буданов, летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. В настоящее время из аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Иркутской области сообщил, что Cessna 182, с которым была потеряна связь в Приангарье, проводил мониторинг лесопожарной обстановки. На его борту находились два человека. Глава региона добавил, что на поиски были направлены два вертолета и самолет.

Кроме того, Кобзев заявил, что пропавший в Бодайбинском районе легкомоторный борт принадлежит фирме «Гоставиа» из Ленинградской области. По его словам, компания заключила договор с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов на проведение авиационных работ.

Регионы
Иркутская область
Игорь Кобзев
самолеты
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