Злоба Испании, триумф РФ: россияне побеждают на ЧЕ по водным видам спорта

Россия завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. В каких видах программы спортсмены добились наград, почему испанские синхронистки недовольны победой РФ, как им ответили — в материале NEWS.ru.

Как Россия побеждает на чемпионате Европы по водным видам спорта

3 августа российские синхронистки одержали победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. В составе сборной РФ выступили Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Синхронистки набрали 285,0346 балла. Второе место с 282,3541 балла заняла Испания, а третье — Италия (256,1558 балла).

4 августа российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями чемпионата Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Они набрали 443,82 балла. Итальянский дуэт Симоне Конте и Рафаэле Пеллигра занял второе место, а украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа стали третьими.

Третье золото России принесли синхронистки Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Елена Шабанова и Александра Шмидт. Они выиграли техническую программу.

Две серебряные медали для России взяли прыгуны в воду. Они стали вторыми в командном соревновании среди смешанных сборных. В составе были Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов. Илья Молчанов и Елизавета Кузина сумели встать на вторую ступень пьедестала в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Также серебро выиграли синхронистки Дорошко и Минаева в технической программе. Прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Также медали чемпионата Европы удалось выиграть синхронисткам Дорошко и Шмидт. Они стали бронзовыми призерами в произвольной программе. Еще одна бронза — на счету синхрониста Захара Трофимова, который взял ее в сольной технической программе. В дуэте с Алиной Румянцевой он выиграл бронзу в технической программе.

Руслан Терновой Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Почему Испания недовольна победой российских синхронисток

За сутки до старта произвольной программы российские синхронистки поменяли программу, добавив элемент, который используют испанки. Сложность программы повысилась более чем на пять баллов. Это помогло россиянкам победить.

«Первыми это сделали испанки в полуфинале. Их с этим пропустили, не забраковали связку, не поставили базу. Мы поняли — чтобы нам бороться, нужно набрать больше баллов сложности. Поэтому мы эту связку еще усложнили, подняв с 9 до 14 баллов. Она дорого оценивается, но гораздо легче по отработке. Шалость удалась, она во включении элемента-рассинхрона. Мы переделали последнюю связку, так сказать, на хаос на воде. Это дорого стоит, за счет этого связка стоила 14 баллов, благодаря этому выиграли», — сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила соперниц в плагиате.

«Я наполовину русская и наполовину испанка, поэтому я всегда поддерживала обе страны. Была одной из немногих, кто радовался их возвращению. Я всегда ими восхищалась. Сегодня у меня нет слов… Мне очень хотелось бы спросить их, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею?» — сказала Ожогина.

Тренер юношеской сборной США по синхронному плаванию Инга Гребенюк-Гиллер не смогла спокойно воспринять победу России.

Светлана Ромашина Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

«Для меня лидерство в спорте — это больше чем просто завоевание золотой медали. Если вы побеждаете главного конкурента, используя его инновации вместо создания собственных, то вы выигрываете соревнование, но теряете титул новатора. Если же вам нужно позаимствовать прорывную идею Испании, чтобы победить ее, то именно Испания возглавляет эволюцию этого вида спорта», — написала тренер в соцсетях.

Несмотря на слова Ожогиной, Минаева сообщила, что все соперницы уважительно относятся друг к другу. Она рассказала, что испанки поздравили россиянок с победой.

Как в России ответили испанской синхронистке

После победы в произвольной программе Ромашина отметила строгое судейство на чемпионатах Европы.

«Мы ходим на разборы с судейской бригадой. Где-то, по их мнению, нам недостаточно работы лицом… На мировых соревнованиях нас оценивают гораздо лучше, чем в Европе», — сказала она.

Отвечая на обвинения Ожогиной в плагиате программы, Ромашина напомнила, как 10–15 лет назад многие страны копировали элементы россиянок.

«Я бы не стала называть эту ситуацию скандалом. Это прежде всего спорт. Что касается обвинений в плагиате, давайте вернемся на 10–15 лет назад и вспомним, сколько стран, в том числе Испания, делали наши элементы. Они тогда чувствовали себя комфортно, никому это не мешало», — заявила Ромашина.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поздравила соотечественниц с победой на чемпионате Европы.

Алла Шишкина Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«Очень рада, что у девочек все получилось. Они пошли на риск и за день изменили последнюю связку. Была видна большая разница в уровне даже по сравнению со сборной Испании, которая заняла второе место. Тренеры говорят, что мы не обойдем соперников, если не усложним еще больше программу. Но, если честно, уровень исполнения у нас намного лучше, и наша команда даже без усложнения должна была без вопросов выигрывать», — сказала Шишкина.

Она считает, что история с обвинениями испанских синхронисток в адрес России в плагиате говорит о несовершенстве нынешних правил. По словам Шишкиной, если за сутки можно полностью перестроить программу и увеличить ее сложность более чем на пять баллов, то вопросы нужно задавать не спортсменкам и тренерам, а регламенту.

«Не стоит обвинять нас. Светлана Ромашина совсем недавно начала работать со сборной России, оказалось, что в этой ситуации она проявила куда большую находчивость. Испанки говорили, что едут за золотом. Неудивительно, что после поражения последовала столь эмоциональная реакция. На мой взгляд, все эти обвинения совершенно необоснованны», — сказала Шишкина.

Она также согласилась со словами Ромашиной о судействе.

«Думаю, девчонки понимали, что могут придержать оценки. Поэтому и сделали еще больше. Мы были выше на полторы головы. У испанок в их программе очень много мест, где они отдыхают, дышат, а у нас постоянно подводная часть», — считает Шишкина.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала слова Ожогиной пиаром.

«У нашей команды тоже постоянно что-то копируют, заимствуют. Наши синхронистки — ориентир. Все было в рамках правил. Она решила так высказаться. Это похоже на пиар», — сказала Журова NEWS.ru.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал не реагировать на слова Ожогиной.

«Я не понимаю, зачем мы обращаем внимание на людей, о которых мы узнали только из-за того, что они разинули пасть в сторону русских? Не вижу смысла это обсуждать. Она никто, и звать ее никак», — сказал Губерниев.

Кто еще выступит на чемпионате Европы по водным видам спорта

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, поскольку European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта. — NEWS.ru), в отличие от World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта. — NEWS.ru), не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой. Соревнования пловцов начнутся 10 августа и завершатся 16 августа.

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