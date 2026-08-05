Стала известна возможная причина нападения на людей в Лондоне

Нападение в районе Ковент-Гарден в центре Лондона, по предварительной информации, могло быть совершено из-за психического расстройства, сообщает газета The Sun. Инцидент произошел в среду, 5 августа, днем.

При этом уточняется, что в результате нападения четыре человека были госпитализированы. Полиция задержала 47-летнюю женщину. На месте происшествия, как утверждает издание, обнаружили ножницы.

Ранее сообщалось, что житель турецкой провинции Мерсин погиб от шальной пули, попавшей в него во время соседского конфликта. По предварительным данным, спор между членами одной семьи перерос в стрельбу. Мужчина наблюдал за происходящим с балкона своего дома, когда одна из пуль случайно попала в него.

Между тем стало известно, что в Санкт-Петербурге девушка напала на молодого человека, который вернул ей сумку, ударив его маникюрными ножницами. Девушка нанесла удар в область ягодиц. Ее задержали, при этом отмечается, что в момент нападения она была нетрезва.