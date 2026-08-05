Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 17:23

Стала известна возможная причина нападения на людей в Лондоне

Нападение в центре Лондона могли совершить из-за психического расстройства

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападение в районе Ковент-Гарден в центре Лондона, по предварительной информации, могло быть совершено из-за психического расстройства, сообщает газета The Sun. Инцидент произошел в среду, 5 августа, днем.

При этом уточняется, что в результате нападения четыре человека были госпитализированы. Полиция задержала 47-летнюю женщину. На месте происшествия, как утверждает издание, обнаружили ножницы.

Ранее сообщалось, что житель турецкой провинции Мерсин погиб от шальной пули, попавшей в него во время соседского конфликта. По предварительным данным, спор между членами одной семьи перерос в стрельбу. Мужчина наблюдал за происходящим с балкона своего дома, когда одна из пуль случайно попала в него.

Между тем стало известно, что в Санкт-Петербурге девушка напала на молодого человека, который вернул ей сумку, ударив его маникюрными ножницами. Девушка нанесла удар в область ягодиц. Ее задержали, при этом отмечается, что в момент нападения она была нетрезва.

Европа
Лондон
нападения
психические расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев
В Госдуме высмеяли Вайкуле после угроз стрелять из автомата в россиян
Россия превысила производство ракет для комплексов Patriot
«Показала самое дно»: продюсер о мечтающей пойти стрелять в россиян Вайкуле
Памфилова доложила Путину, как проходила жеребьевка партий в бюллетене
Небензя указал на позицию стран ЕС в одном вопросе
«Террор»: Небензя рассказал, что Киев хочет сделать с ЗАЭС
Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами
Политолог объяснил, зачем Зеленский врет о потерях ВСУ
Небензя раскрыл, на что делает ставку Украина в конфликте
Ворота сломали череп дошкольника: кто виноват в смерти мальчика?
Петербуженка заявила о своих правах на наркотики и разделась догола
Небензя заявил, что Запад использует Украину для войны в Африке
Армия Израиля убила человека на кладбище в Ливане
В одном из регионов России запустили радиооповещение о БПЛА на трассе
В Роскосмосе выступили с заявлением после возгорания в ЦНИИмаш
Мать пилота рассказала о ситуации с экипажем Cessna 182 в тайге
Раскрыто состояние пострадавшего от удара БПЛА в Донецке
Фигуранты дела о поставках для ВПК могут избежать наказания
Войска «Центра» ликвидировали иностранных наемников в ДНР
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.